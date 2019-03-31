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مكة.. "جامع العساف" يحتضن محاضرة "الفتوى أهميتها وخطورتها وضوابطها "

يلقيها "السحيمي" بعد مغرب الثلاثاء

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشرائع بمكة محاضرة بعنوان "الفتوى.. أهميتها وخطورتها وضوابطها".

يلقي المحاضرة الدكتور صالح بن سعد السحيمي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي وكبير موجهي الدعاة بالمدينة المنورة، وذلك بعد غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب بجامع العساف بمخطط 10 بالشرائع.

ويستضيف "آل جار الله" مجلس علم بعد الندوة، ويقيم مائدة طعام للمشايخ وطلاب العلم.

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مكة.. "جامع العساف" يحتضن محاضرة "الفتوى أهميتها وخطورتها وضوابطها "
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشرائع بمكة محاضرة بعنوان "الفتوى.. أهميتها وخطورتها وضوابطها".

يلقي المحاضرة الدكتور صالح بن سعد السحيمي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي وكبير موجهي الدعاة بالمدينة المنورة، وذلك بعد غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب بجامع العساف بمخطط 10 بالشرائع.

ويستضيف "آل جار الله" مجلس علم بعد الندوة، ويقيم مائدة طعام للمشايخ وطلاب العلم.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:24 PM

مكة.. "جامع العساف" يحتضن محاضرة "الفتوى أهميتها وخطورتها وضوابطها "

يلقيها "السحيمي" بعد مغرب الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشرائع بمكة محاضرة بعنوان "الفتوى.. أهميتها وخطورتها وضوابطها".

يلقي المحاضرة الدكتور صالح بن سعد السحيمي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي وكبير موجهي الدعاة بالمدينة المنورة، وذلك بعد غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب بجامع العساف بمخطط 10 بالشرائع.

ويستضيف "آل جار الله" مجلس علم بعد الندوة، ويقيم مائدة طعام للمشايخ وطلاب العلم.

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