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النصر يسابق الزمن ويوقع مع وليد عبدالله حتى 2023

جددت إدارة نادي النصر تعاقدها مع حارس الفريق الكروي الأول وليد عبدالله اليوم الثلاثاء، حتى 2023، بعد اقتراب عقده من النهاية.

وسعت إدارة "السويكت" إلى التوقيع مع الحارس وليد عبدالله قبل انتهاء العقد الحالي، حفاظًا على استقرار الفريق وخصوصًا منطقة الحراسة، حيث يخوض الفريق إلى جانب البطولات المحلية منافسة دوري أبطال آسيا.
وانضم وليد (33 عامًا) إلى النصر قادمًا من الشباب في منتصف موسم 2017، وشارك مع فريقه أساسيًا حتى قدوم جونز مطلع موسم 2019.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يسابق الزمن ويوقع مع وليد عبدالله حتى 2023
سبق

جددت إدارة نادي النصر تعاقدها مع حارس الفريق الكروي الأول وليد عبدالله اليوم الثلاثاء، حتى 2023، بعد اقتراب عقده من النهاية.

وسعت إدارة "السويكت" إلى التوقيع مع الحارس وليد عبدالله قبل انتهاء العقد الحالي، حفاظًا على استقرار الفريق وخصوصًا منطقة الحراسة، حيث يخوض الفريق إلى جانب البطولات المحلية منافسة دوري أبطال آسيا.
وانضم وليد (33 عامًا) إلى النصر قادمًا من الشباب في منتصف موسم 2017، وشارك مع فريقه أساسيًا حتى قدوم جونز مطلع موسم 2019.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
09:26 PM

النصر يسابق الزمن ويوقع مع وليد عبدالله حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,218

جددت إدارة نادي النصر تعاقدها مع حارس الفريق الكروي الأول وليد عبدالله اليوم الثلاثاء، حتى 2023، بعد اقتراب عقده من النهاية.

وسعت إدارة "السويكت" إلى التوقيع مع الحارس وليد عبدالله قبل انتهاء العقد الحالي، حفاظًا على استقرار الفريق وخصوصًا منطقة الحراسة، حيث يخوض الفريق إلى جانب البطولات المحلية منافسة دوري أبطال آسيا.
وانضم وليد (33 عامًا) إلى النصر قادمًا من الشباب في منتصف موسم 2017، وشارك مع فريقه أساسيًا حتى قدوم جونز مطلع موسم 2019.

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