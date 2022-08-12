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بشار الأسد يصاب بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم

اضطره إلى قطع كلمته أمام البرلمان

ذكر التلفزيون الرسمي للنظام السوري، اليوم (الأربعاء)، أن بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

وأشار التلفزيون إلى أن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر، ستذاع بالكامل في المساء، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بشار الأسد يصاب بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم
سبق

ذكر التلفزيون الرسمي للنظام السوري، اليوم (الأربعاء)، أن بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

وأشار التلفزيون إلى أن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر، ستذاع بالكامل في المساء، وفقاً لـ"رويترز".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
06:14 PM

بشار الأسد يصاب بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم

اضطره إلى قطع كلمته أمام البرلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,216

ذكر التلفزيون الرسمي للنظام السوري، اليوم (الأربعاء)، أن بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

وأشار التلفزيون إلى أن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر، ستذاع بالكامل في المساء، وفقاً لـ"رويترز".

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