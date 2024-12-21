تنبيهات "الأرصاد" تتواصل .. سحب وأمطار تواعد 3 مناطق

حالات مناخية تتواصل للمساء مصحوبة برياح سطحية نشطة

تواصلت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد، صباح السبت، حيث أصدرت 4 تنبيهات؛ اثنين منها لمكة المكرّمة.

وكان التنبيه الأول لمكة المكرّمة "تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بأضم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان".

كما أصدرت تنبيهاً آخر للمنطقة وإنذاراً جديداً لحالة رياح نشطة وسحب رعدية حتى السادسة من مساء اليوم، بالقنفذة والليث.

ونبّهت الهيئة، عسير مع إنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بأبها والبرك والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ومحايل.

وصدر لمنطقة الباحة تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.