النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيهات "الأرصاد" تتواصل .. سحب وأمطار تواعد 3 مناطق

حالات مناخية تتواصل للمساء مصحوبة برياح سطحية نشطة

تواصلت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد، صباح السبت، حيث أصدرت 4 تنبيهات؛ اثنين منها لمكة المكرّمة.

وكان التنبيه الأول لمكة المكرّمة "تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بأضم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان".

كما أصدرت تنبيهاً آخر للمنطقة وإنذاراً جديداً لحالة رياح نشطة وسحب رعدية حتى السادسة من مساء اليوم، بالقنفذة والليث.

ونبّهت الهيئة، عسير مع إنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بأبها والبرك والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ومحايل.

وصدر لمنطقة الباحة تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهات "الأرصاد" تتواصل .. سحب وأمطار تواعد 3 مناطق
سبق

تواصلت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد، صباح السبت، حيث أصدرت 4 تنبيهات؛ اثنين منها لمكة المكرّمة.

وكان التنبيه الأول لمكة المكرّمة "تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بأضم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان".

كما أصدرت تنبيهاً آخر للمنطقة وإنذاراً جديداً لحالة رياح نشطة وسحب رعدية حتى السادسة من مساء اليوم، بالقنفذة والليث.

ونبّهت الهيئة، عسير مع إنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بأبها والبرك والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ومحايل.

وصدر لمنطقة الباحة تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:30 AM

تنبيهات "الأرصاد" تتواصل .. سحب وأمطار تواعد 3 مناطق

حالات مناخية تتواصل للمساء مصحوبة برياح سطحية نشطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
973

تواصلت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد، صباح السبت، حيث أصدرت 4 تنبيهات؛ اثنين منها لمكة المكرّمة.

وكان التنبيه الأول لمكة المكرّمة "تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بأضم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان".

كما أصدرت تنبيهاً آخر للمنطقة وإنذاراً جديداً لحالة رياح نشطة وسحب رعدية حتى السادسة من مساء اليوم، بالقنفذة والليث.

ونبّهت الهيئة، عسير مع إنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بأبها والبرك والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ومحايل.

وصدر لمنطقة الباحة تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى السابعة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,535
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,360
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,743
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,187

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة