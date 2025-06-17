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الطائف.. "صحي أبوراكة" يحصد شهادة الاعتماد "سباهي"

بعد تحقيقه المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام بمعايير الجودة

حصل مركز الرعاية الصحية الأولية بأبوراكة أحد المراكز الصحية التابعة لمستشفى قيا العام بصحة الطائف على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات، واجتياز التقييم الشامل.

وثمّن مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي الجهود الكبيرة التي بُذلت من منسوبي المركز والذي توج بهذا الإنجاز.

وقال "الحارثي": نفخر ونفتخر بوجود هذه الكوادر التي تستطيع تخطي كل العقبات لتحقيق الطموح والأهداف، وأبارك للجميع حصول مركز صحي أبوراكة على شهادة اعتماد مجلس المنشآت الصحية سباهي، مقدماً شكره لمدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف على دعمه المستمر للمستشفى والمراكز الصحية التابعه له.

من جهته، أكد الدكتور أبوعبيدة المدير الفني للمراكز الصحية بمستشفى قيا أن حصول المركز على هذه الشهادة ما هو إلا نتاج مباشر للجهد الكبير والعمل الجماعي الذي قدم من خلال العمل اليومي المتواصل من قبل جميع منسوبي المركز لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

صحة الطائف مستشفى قيا العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. "صحي أبوراكة" يحصد شهادة الاعتماد "سباهي"
سبق

حصل مركز الرعاية الصحية الأولية بأبوراكة أحد المراكز الصحية التابعة لمستشفى قيا العام بصحة الطائف على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات، واجتياز التقييم الشامل.

وثمّن مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي الجهود الكبيرة التي بُذلت من منسوبي المركز والذي توج بهذا الإنجاز.

وقال "الحارثي": نفخر ونفتخر بوجود هذه الكوادر التي تستطيع تخطي كل العقبات لتحقيق الطموح والأهداف، وأبارك للجميع حصول مركز صحي أبوراكة على شهادة اعتماد مجلس المنشآت الصحية سباهي، مقدماً شكره لمدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف على دعمه المستمر للمستشفى والمراكز الصحية التابعه له.

من جهته، أكد الدكتور أبوعبيدة المدير الفني للمراكز الصحية بمستشفى قيا أن حصول المركز على هذه الشهادة ما هو إلا نتاج مباشر للجهد الكبير والعمل الجماعي الذي قدم من خلال العمل اليومي المتواصل من قبل جميع منسوبي المركز لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
02:27 PM

الطائف.. "صحي أبوراكة" يحصد شهادة الاعتماد "سباهي"

بعد تحقيقه المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام بمعايير الجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حصل مركز الرعاية الصحية الأولية بأبوراكة أحد المراكز الصحية التابعة لمستشفى قيا العام بصحة الطائف على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات، واجتياز التقييم الشامل.

وثمّن مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي الجهود الكبيرة التي بُذلت من منسوبي المركز والذي توج بهذا الإنجاز.

وقال "الحارثي": نفخر ونفتخر بوجود هذه الكوادر التي تستطيع تخطي كل العقبات لتحقيق الطموح والأهداف، وأبارك للجميع حصول مركز صحي أبوراكة على شهادة اعتماد مجلس المنشآت الصحية سباهي، مقدماً شكره لمدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف على دعمه المستمر للمستشفى والمراكز الصحية التابعه له.

من جهته، أكد الدكتور أبوعبيدة المدير الفني للمراكز الصحية بمستشفى قيا أن حصول المركز على هذه الشهادة ما هو إلا نتاج مباشر للجهد الكبير والعمل الجماعي الذي قدم من خلال العمل اليومي المتواصل من قبل جميع منسوبي المركز لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

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