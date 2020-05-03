النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمواءمة متطلبات التنمية.. وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

ومهارات القرن الـ21 والثورة الصناعية الرابعة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج برئاسته، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين؛ بهدف رفع فاعلية نواتج التعلّم ومواءمتها مع متطلبات التنمية الوطنية ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.

وتتولى اللجنة مهام إقرار الخطط التطويرية للمسارات والخطط الدراسية للمراحل التعليمية كافة، وإقرار تطوير وتعديل السلّم التعليمي، إلى جانب إقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية والمقررات الجديدة ومفرداتها، والتعديل على المقررات القائمة، إضافة إلى إقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج.

كما تتولى اللجنة إقرار معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، ومخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية، وإقرار التغيّرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج والإجراءات والأنظمة الإلكترونية والمعامل والورش المترتبة على التحولات في الخطط الدراسية التي تقرها اللجنة.

كما أُسند إلى اللجنة الإشراف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وإقرار مخرجاته.

وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمواءمة متطلبات التنمية.. وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج برئاسته، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين؛ بهدف رفع فاعلية نواتج التعلّم ومواءمتها مع متطلبات التنمية الوطنية ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.

وتتولى اللجنة مهام إقرار الخطط التطويرية للمسارات والخطط الدراسية للمراحل التعليمية كافة، وإقرار تطوير وتعديل السلّم التعليمي، إلى جانب إقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية والمقررات الجديدة ومفرداتها، والتعديل على المقررات القائمة، إضافة إلى إقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج.

كما تتولى اللجنة إقرار معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، ومخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية، وإقرار التغيّرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج والإجراءات والأنظمة الإلكترونية والمعامل والورش المترتبة على التحولات في الخطط الدراسية التي تقرها اللجنة.

كما أُسند إلى اللجنة الإشراف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وإقرار مخرجاته.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:10 PM

لمواءمة متطلبات التنمية.. وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

ومهارات القرن الـ21 والثورة الصناعية الرابعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
7,333

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج برئاسته، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين؛ بهدف رفع فاعلية نواتج التعلّم ومواءمتها مع متطلبات التنمية الوطنية ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.

وتتولى اللجنة مهام إقرار الخطط التطويرية للمسارات والخطط الدراسية للمراحل التعليمية كافة، وإقرار تطوير وتعديل السلّم التعليمي، إلى جانب إقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية والمقررات الجديدة ومفرداتها، والتعديل على المقررات القائمة، إضافة إلى إقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج.

كما تتولى اللجنة إقرار معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، ومخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية، وإقرار التغيّرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج والإجراءات والأنظمة الإلكترونية والمعامل والورش المترتبة على التحولات في الخطط الدراسية التي تقرها اللجنة.

كما أُسند إلى اللجنة الإشراف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وإقرار مخرجاته.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,840
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,604
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,963
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة