النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا تتعهد بتقديم 207 ملايين دولار لبرنامج لقاحات إقليمي

عشية قمة عالمية عن اللقاحات تُعقد اليوم عبر الإنترنت

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس بين عشية قمة عالمية عن اللقاحات تُعقد اليوم الخميس عبر الإنترنت إن بلادها ستتعهد بدفع 300 مليون دولار أسترالي (207 ملايين دولار أمريكي) لتوفير لقاحات للأطفال في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وأضافت بين في بيان ”التحصين ينقذ الأرواح“، وتابعت: ”وباء كوفيد-19 يمثل حتى الآن تذكيرًا آخر بأن الاستثمار في توفير اللقاحات أمر جوهري للأمن الصحي الإقليمي“.
وسيتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون بتقديم المبلغ خلال القمة الافتراضية التي يديرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لجمع المال من أجل التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وهو شراكة عالمية في مجال الصحة بين القطاعين العام والخاص.
والتحالف مدعوم من مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وغيرها، ويرتب عمليات شراء ضخمة لخفض تكاليف الحصول على اللقاحات على الدول الفقيرة.
وتهدف القمة إلى جمع ما لا يقل عن 7.4 مليار دولار للتحالف لتحصين 300 مليون طفل في الدول الأكثر فقرًا في العالم بحلول 2025 من أمراض مثل شلل الأطفال والدفتيريا والحصبة.

وسينفق التحالف 800 مليون دولار خلال خمس سنوات لإتاحة اللقاحات لنحو 140 مليون طفل في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقالت بين إنه سيكون بوسع أربعة ملايين طفل في إندونيسيا الحصول على لقاح المكورات الرئوية في إطار البرنامج بربع التكلفة التجارية، كما سيتيح البرنامج لقاحات لنحو 400 ألف طفل في بابوا غينيا الجديدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أستراليا تتعهد بتقديم 207 ملايين دولار لبرنامج لقاحات إقليمي
سبق

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس بين عشية قمة عالمية عن اللقاحات تُعقد اليوم الخميس عبر الإنترنت إن بلادها ستتعهد بدفع 300 مليون دولار أسترالي (207 ملايين دولار أمريكي) لتوفير لقاحات للأطفال في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وأضافت بين في بيان ”التحصين ينقذ الأرواح“، وتابعت: ”وباء كوفيد-19 يمثل حتى الآن تذكيرًا آخر بأن الاستثمار في توفير اللقاحات أمر جوهري للأمن الصحي الإقليمي“.
وسيتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون بتقديم المبلغ خلال القمة الافتراضية التي يديرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لجمع المال من أجل التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وهو شراكة عالمية في مجال الصحة بين القطاعين العام والخاص.
والتحالف مدعوم من مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وغيرها، ويرتب عمليات شراء ضخمة لخفض تكاليف الحصول على اللقاحات على الدول الفقيرة.
وتهدف القمة إلى جمع ما لا يقل عن 7.4 مليار دولار للتحالف لتحصين 300 مليون طفل في الدول الأكثر فقرًا في العالم بحلول 2025 من أمراض مثل شلل الأطفال والدفتيريا والحصبة.

وسينفق التحالف 800 مليون دولار خلال خمس سنوات لإتاحة اللقاحات لنحو 140 مليون طفل في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقالت بين إنه سيكون بوسع أربعة ملايين طفل في إندونيسيا الحصول على لقاح المكورات الرئوية في إطار البرنامج بربع التكلفة التجارية، كما سيتيح البرنامج لقاحات لنحو 400 ألف طفل في بابوا غينيا الجديدة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:19 PM

أستراليا تتعهد بتقديم 207 ملايين دولار لبرنامج لقاحات إقليمي

عشية قمة عالمية عن اللقاحات تُعقد اليوم عبر الإنترنت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
897

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس بين عشية قمة عالمية عن اللقاحات تُعقد اليوم الخميس عبر الإنترنت إن بلادها ستتعهد بدفع 300 مليون دولار أسترالي (207 ملايين دولار أمريكي) لتوفير لقاحات للأطفال في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وأضافت بين في بيان ”التحصين ينقذ الأرواح“، وتابعت: ”وباء كوفيد-19 يمثل حتى الآن تذكيرًا آخر بأن الاستثمار في توفير اللقاحات أمر جوهري للأمن الصحي الإقليمي“.
وسيتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون بتقديم المبلغ خلال القمة الافتراضية التي يديرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لجمع المال من أجل التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وهو شراكة عالمية في مجال الصحة بين القطاعين العام والخاص.
والتحالف مدعوم من مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وغيرها، ويرتب عمليات شراء ضخمة لخفض تكاليف الحصول على اللقاحات على الدول الفقيرة.
وتهدف القمة إلى جمع ما لا يقل عن 7.4 مليار دولار للتحالف لتحصين 300 مليون طفل في الدول الأكثر فقرًا في العالم بحلول 2025 من أمراض مثل شلل الأطفال والدفتيريا والحصبة.

وسينفق التحالف 800 مليون دولار خلال خمس سنوات لإتاحة اللقاحات لنحو 140 مليون طفل في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقالت بين إنه سيكون بوسع أربعة ملايين طفل في إندونيسيا الحصول على لقاح المكورات الرئوية في إطار البرنامج بربع التكلفة التجارية، كما سيتيح البرنامج لقاحات لنحو 400 ألف طفل في بابوا غينيا الجديدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة