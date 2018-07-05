طقس الخميس.. الفرصة مهيأة لأمطار رعدية مصحوبة بالبرد بهذه المناطق

الأرصاد: تنشط الرياح السطحية على الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الحدود الشمالية، القصيم، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية).