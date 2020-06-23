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في تنبيه لـ"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن ارتفاعًا في درجات الحرارة، ونشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن ارتفاعًا في درجات الحرارة، ونشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:26 AM

في تنبيه لـ"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن ارتفاعًا في درجات الحرارة، ونشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

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