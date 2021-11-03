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"توكلنا": تأخر الجرعة الثانية عن 90 يوماً يحول الحالة إلى "غير محصّن"

التطبيق.. بدلاً عن حالة "محصّن درجة أولى" لعدم التقيد بالفترة المحدّدة

أوضح تطبيق "توكلنا" أنه في حال عدم تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كورونا خلال المدة الزمنية المحدّدة 90 يوماً من تلقي الجرعة الأولى؛ فإنه سيتم تحديث الحالة الصحية من "محصّن جرعة أولى" إلى "غير محصن" لعدم التقيُّد بالفترة المحددة.

وقال تطبيق "توكلنا" في ردّه على أحد التساؤلات: "‏‎‎في حال عدم تلقي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة 90 يوماً من الجرعة الأولى، سيتم تحديث الحالة الصحية إلى "غير محصّن".

يُشار إلى أن تطبيق "توكلنا" بدأ بتحديث الحالات الصحية في التطبيق، فيما بعد تاريخ 10 أكتوبر الماضي.

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"توكلنا": تأخر الجرعة الثانية عن 90 يوماً يحول الحالة إلى "غير محصّن"
سبق

أوضح تطبيق "توكلنا" أنه في حال عدم تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كورونا خلال المدة الزمنية المحدّدة 90 يوماً من تلقي الجرعة الأولى؛ فإنه سيتم تحديث الحالة الصحية من "محصّن جرعة أولى" إلى "غير محصن" لعدم التقيُّد بالفترة المحددة.

وقال تطبيق "توكلنا" في ردّه على أحد التساؤلات: "‏‎‎في حال عدم تلقي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة 90 يوماً من الجرعة الأولى، سيتم تحديث الحالة الصحية إلى "غير محصّن".

يُشار إلى أن تطبيق "توكلنا" بدأ بتحديث الحالات الصحية في التطبيق، فيما بعد تاريخ 10 أكتوبر الماضي.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
10:41 AM

"توكلنا": تأخر الجرعة الثانية عن 90 يوماً يحول الحالة إلى "غير محصّن"

التطبيق.. بدلاً عن حالة "محصّن درجة أولى" لعدم التقيد بالفترة المحدّدة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
4
4,503

أوضح تطبيق "توكلنا" أنه في حال عدم تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كورونا خلال المدة الزمنية المحدّدة 90 يوماً من تلقي الجرعة الأولى؛ فإنه سيتم تحديث الحالة الصحية من "محصّن جرعة أولى" إلى "غير محصن" لعدم التقيُّد بالفترة المحددة.

وقال تطبيق "توكلنا" في ردّه على أحد التساؤلات: "‏‎‎في حال عدم تلقي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة 90 يوماً من الجرعة الأولى، سيتم تحديث الحالة الصحية إلى "غير محصّن".

يُشار إلى أن تطبيق "توكلنا" بدأ بتحديث الحالات الصحية في التطبيق، فيما بعد تاريخ 10 أكتوبر الماضي.

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