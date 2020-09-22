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أمين عسير : اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفس كل مواطن

ثمن دعم الدولة للقطاعين العام والخاص في أزمة "كورونا"

أعرب أمين منطقة عسير ، الدكتور وليد الحميدي، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المناسبة المتجذرة في النفوس، منقوشة في ذاكرة كل مواطن منتمٍ لهذا الوطن.

ورفع "الحميدي"، باسمه وباسم منسوبي أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أسمى التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

وقال: استرجاع ذكرى يوم الوطن هو استحضار لنعمة عظيمة أنعم الله بها على هذه البلاد، منذ أن جمعها ووحدها الملك عبدالعزيز تحت راية التوحيد، حيث يعد هذا الحدث التاريخي مصدر فخر وإلهام لأجيال مُتعاقبة، تستنير بتاريخه وحضارته لتصنع مستقبلاً زاهرًا لوطن يمضي قُدماً ويبقى قوياً وشامخاً تحت مظلة قيادة حكيمة سلكت طريقها نحو الصعود للقمم وفق رؤية واضحة وطموحة.

وأضاف: نستقبل هذه الذكرى في ظل أزمة وجائحة وباء عالمية ألقت بتأثيراتها على العالم أجمع، وما زلنا نواجه الأزمة بكل التدابير والإجراءات للحد من آثارها.

وأردف "الحميدي": لقد قدمت الدولة دعماً كبيراً وسخياً للقطاعين العام والخاص؛ بهدف التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للوباء، وهنا أجدها فرصة أن أُعبر عن فخري واعتزازي بوطني وقادته في التعامل مع هذه الجائحة التي كان عنوانها "الإنسان أولاً".

وتابع: شاهدنا جميعاً الجهود الحكومية الجبارة والمشتركة في التصدي لأزمة كورونا وفق خطط مُحكمة وإجراءات سباقة ومُتسارعة في ظل الدعم والتوجيهات الكريمة، ورغم هذه التحديات الكبرى، إلا أن عجلة التنمية تواصل سيرها لتحقيق رؤية المملكة 2030، فكان الإنجاز يتواصل بما يتناسب مع المرحلة وتحدياتها الاقتصادية، وكان لمنطقة عسير أسوة بمناطق المملكة الأخرى نصيباً كبيراً من التطور والنماء الذي يشهده أبناء المنطقة لتحقيق تطلعاتهم

أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير : اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفس كل مواطن
سبق

أعرب أمين منطقة عسير ، الدكتور وليد الحميدي، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المناسبة المتجذرة في النفوس، منقوشة في ذاكرة كل مواطن منتمٍ لهذا الوطن.

ورفع "الحميدي"، باسمه وباسم منسوبي أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أسمى التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

وقال: استرجاع ذكرى يوم الوطن هو استحضار لنعمة عظيمة أنعم الله بها على هذه البلاد، منذ أن جمعها ووحدها الملك عبدالعزيز تحت راية التوحيد، حيث يعد هذا الحدث التاريخي مصدر فخر وإلهام لأجيال مُتعاقبة، تستنير بتاريخه وحضارته لتصنع مستقبلاً زاهرًا لوطن يمضي قُدماً ويبقى قوياً وشامخاً تحت مظلة قيادة حكيمة سلكت طريقها نحو الصعود للقمم وفق رؤية واضحة وطموحة.

وأضاف: نستقبل هذه الذكرى في ظل أزمة وجائحة وباء عالمية ألقت بتأثيراتها على العالم أجمع، وما زلنا نواجه الأزمة بكل التدابير والإجراءات للحد من آثارها.

وأردف "الحميدي": لقد قدمت الدولة دعماً كبيراً وسخياً للقطاعين العام والخاص؛ بهدف التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للوباء، وهنا أجدها فرصة أن أُعبر عن فخري واعتزازي بوطني وقادته في التعامل مع هذه الجائحة التي كان عنوانها "الإنسان أولاً".

وتابع: شاهدنا جميعاً الجهود الحكومية الجبارة والمشتركة في التصدي لأزمة كورونا وفق خطط مُحكمة وإجراءات سباقة ومُتسارعة في ظل الدعم والتوجيهات الكريمة، ورغم هذه التحديات الكبرى، إلا أن عجلة التنمية تواصل سيرها لتحقيق رؤية المملكة 2030، فكان الإنجاز يتواصل بما يتناسب مع المرحلة وتحدياتها الاقتصادية، وكان لمنطقة عسير أسوة بمناطق المملكة الأخرى نصيباً كبيراً من التطور والنماء الذي يشهده أبناء المنطقة لتحقيق تطلعاتهم

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
03:12 PM

أمين عسير : اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفس كل مواطن

ثمن دعم الدولة للقطاعين العام والخاص في أزمة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أعرب أمين منطقة عسير ، الدكتور وليد الحميدي، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المناسبة المتجذرة في النفوس، منقوشة في ذاكرة كل مواطن منتمٍ لهذا الوطن.

ورفع "الحميدي"، باسمه وباسم منسوبي أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أسمى التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

وقال: استرجاع ذكرى يوم الوطن هو استحضار لنعمة عظيمة أنعم الله بها على هذه البلاد، منذ أن جمعها ووحدها الملك عبدالعزيز تحت راية التوحيد، حيث يعد هذا الحدث التاريخي مصدر فخر وإلهام لأجيال مُتعاقبة، تستنير بتاريخه وحضارته لتصنع مستقبلاً زاهرًا لوطن يمضي قُدماً ويبقى قوياً وشامخاً تحت مظلة قيادة حكيمة سلكت طريقها نحو الصعود للقمم وفق رؤية واضحة وطموحة.

وأضاف: نستقبل هذه الذكرى في ظل أزمة وجائحة وباء عالمية ألقت بتأثيراتها على العالم أجمع، وما زلنا نواجه الأزمة بكل التدابير والإجراءات للحد من آثارها.

وأردف "الحميدي": لقد قدمت الدولة دعماً كبيراً وسخياً للقطاعين العام والخاص؛ بهدف التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للوباء، وهنا أجدها فرصة أن أُعبر عن فخري واعتزازي بوطني وقادته في التعامل مع هذه الجائحة التي كان عنوانها "الإنسان أولاً".

وتابع: شاهدنا جميعاً الجهود الحكومية الجبارة والمشتركة في التصدي لأزمة كورونا وفق خطط مُحكمة وإجراءات سباقة ومُتسارعة في ظل الدعم والتوجيهات الكريمة، ورغم هذه التحديات الكبرى، إلا أن عجلة التنمية تواصل سيرها لتحقيق رؤية المملكة 2030، فكان الإنجاز يتواصل بما يتناسب مع المرحلة وتحدياتها الاقتصادية، وكان لمنطقة عسير أسوة بمناطق المملكة الأخرى نصيباً كبيراً من التطور والنماء الذي يشهده أبناء المنطقة لتحقيق تطلعاتهم

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