شركة البحر الأحمر للتطوير تستقبل آلاف الطلبات للالتحاق بـ"نخبة الخريجين"

يوفر فرص عمل على المدى الطويل ضِمن قطاع السياحة المتنامي في البلاد

شهدت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفّذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحًا في العالم، إقبالًا واسعًا للالتحاق ببرنامج نخبة الخريجين الذي أُطلق عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي سيبدأ خطته التدريبية في يناير 2020.

وتَلَقّت الشركة آلاف طلبات التسجيل من خريجي وخريجات مرحلتي البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات الراغبين في الالتحاق ببرنامج نخبة الخريجين. وقد تم تصميم البرنامج خصيصًا لمحاكاة خطط الشركة الاستراتيجية في تنمية وتأهيل رأس المال البشري الوطني لدعم نمو قطاع السياحة الواعد تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "يؤكد هذا البرنامج الفريد مدى التزامنا بالاستثمار في تطوير الخبرات المحلية، وتوفير فرص عمل على المدى الطويل ضِمن قطاع السياحة المتنامي في البلاد. ويهدف البرنامج تحديدًا إلى جذب الشباب السعودي الملم بالتقنيات الحديثة، والطامح للانضمام إلى أحد أهم المشاريع السياحية في العالم اليوم".

وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير -في وقت سابق- عن برنامج نخبة الخريجين عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث دعت الخريجين والخريجات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة والتقدم لاغتنام فرص التدريب المنتهي بالتوظيف في مجالات محددة تشمل الوجهات الذكية، والاستدامة البيئية، وتسليم المشروع، والضيافة، والحوكمة، والشؤون القانونية. وتلقّى الموقع الإلكتروني للشركة 16.000 طلب في الفترة ما بين 28 نوفمبر و5 ديسمبر 2019.

وتم تقييم جميع طلبات المتقدمين؛ سعيًا من شركة البحر الأحمر لانتقاء المرشحين الأنسب.

كما سيخوض المرشحون النهائيون مقابلات شخصية كمرحلة أخيرة لاختيار المشاركين في البرنامج الذي سينطلق قريبًا في يناير 2020.

وقال باغانو: "سيوفر برنامج نخبة الخريجين فرصَ التدريب على رأس العمل بما يتناسب مع تخصص كل متدرب؛ سواء ضمن مكاتبنا الرئيسية أو في موقع المشروع؛ وسيكتسبون خبرة عملية من خلال العمل مع فريق عالمي من المتخصصين عن طريق التدوير الوظيفي في مختلف الأقسام؛ وبالتالي سيكتسبون المهارات والخبرات اللازمة لاتخاذ قرارات مهنية مدروسة".

وسيتم إلحاق المقبولين ببرنامج التدوير الوظيفي؛ للعمل في عدة أقسام في الشركة تتناسب مع تخصصاتهم، بالإضافة إلى حضور برامج تدريبية متخصصة على مدى 24 شهرًا، يتم خلالها صقل مهاراتهم عن طريق العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء محليين ودوليين. كما يوفر البرنامج خطة دمج وتأهيل تُلزم الموظف حديث التخرج بالعمل في الشركة بما نِسبته "70%"؛ فيما ستخصص "20%" للتوجيه المهني، و"10%" للدورات المقامة في صفوف دراسية مرتبطة بتخصصاتهم.

من جانبه، قال كبير الإداريين لدى شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش: "يمنح برنامج نخبة الخريجين فرصة استثنائية للمواهب الشابة في المملكة ولشركة البحر الأحمر على حد سواء؛ حيث نطمح في رؤيتنا لضخ أعداد متزايدة من الكوادر الوطنية الشابة المواءمة للتطلعات والمعايير العالية في هذه الشركة".

ويعتبر برنامج نخبة الخريجين، الأحدث في سلسلة من المبادرات التي أطلقتها شركة البحر الأحمر للتطوير لتمكين الشباب السعودي من تطوير مسارات مهنية واعدة في قطاع السياحة؛ ففي وقت سابق من العام الحالي، قدمت الشركة بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز "120" منحة دراسية للطلاب من الجنسين للعام الدراسي (2019- 2020)، وباعتماد من جامعة لوزان الفندقية العالمية؛ بهدف تهيئة المزيد من الخريجين للعمل في شركة البحر الأحمر أو مع شركائها من الشركات العالمية والمحلية.