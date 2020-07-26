النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجوازات" تعلن أوقات العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

لجميع الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر المنصات الإلكترونية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إن إدارات الجوازات في كافة مناطق ومحافظات المملكة ستواصل العمل لإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي "بتويتر": إن "أوقات العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً من الأحد وحتى الخميس".

وكشفت الجوازات عن المواقع التي ستقدم الخدمة خلال هذه الفترة، ففي منطقة الرياض إدارة جوازات الرمال، من الساعة 4:00 عصراً وحتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية العمل يوم الخميس 9 ذي الحجة.

وفي شعبة الجوازات بمركز صحارى القسم النسائي، من الساعة 2:00 ظهراً وحتى الساعة 8:00 مساءً من السبت 4 ذي الحجة وحتى نهاية عمل يوم الخميس 9 ذي الحجة.

وفي منطقة مكة المكرمة - شعبة الجوازات بالردسي مول، من الساعة 4:00 عصراً 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، وشعبة الجوازات بالتحلية مول، من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، وشعبة الجوازات بالصيرفي مول، من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة.

وأشارت إلى أن تسليم جوازات السعوديين الصادرة والمجددة من منصة "أبشر" بالبريد أو بالمراجعة.

وشددت على أن الخدمة في إدارات الجوازات للحالات الطارئة والتي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصة "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، ويمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعيق تنفيذ الخدمات إلكترونياً من خلال خدمة الرسائل والطلبات بمنصة "أبشر"،لافتة إلى أن عودة العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجوازات" تعلن أوقات العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
سبق

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إن إدارات الجوازات في كافة مناطق ومحافظات المملكة ستواصل العمل لإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي "بتويتر": إن "أوقات العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً من الأحد وحتى الخميس".

وكشفت الجوازات عن المواقع التي ستقدم الخدمة خلال هذه الفترة، ففي منطقة الرياض إدارة جوازات الرمال، من الساعة 4:00 عصراً وحتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية العمل يوم الخميس 9 ذي الحجة.

وفي شعبة الجوازات بمركز صحارى القسم النسائي، من الساعة 2:00 ظهراً وحتى الساعة 8:00 مساءً من السبت 4 ذي الحجة وحتى نهاية عمل يوم الخميس 9 ذي الحجة.

وفي منطقة مكة المكرمة - شعبة الجوازات بالردسي مول، من الساعة 4:00 عصراً 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، وشعبة الجوازات بالتحلية مول، من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، وشعبة الجوازات بالصيرفي مول، من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة.

وأشارت إلى أن تسليم جوازات السعوديين الصادرة والمجددة من منصة "أبشر" بالبريد أو بالمراجعة.

وشددت على أن الخدمة في إدارات الجوازات للحالات الطارئة والتي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصة "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، ويمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعيق تنفيذ الخدمات إلكترونياً من خلال خدمة الرسائل والطلبات بمنصة "أبشر"،لافتة إلى أن عودة العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:46 PM

"الجوازات" تعلن أوقات العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

لجميع الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر المنصات الإلكترونية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,932

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إن إدارات الجوازات في كافة مناطق ومحافظات المملكة ستواصل العمل لإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي "بتويتر": إن "أوقات العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً من الأحد وحتى الخميس".

وكشفت الجوازات عن المواقع التي ستقدم الخدمة خلال هذه الفترة، ففي منطقة الرياض إدارة جوازات الرمال، من الساعة 4:00 عصراً وحتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية العمل يوم الخميس 9 ذي الحجة.

وفي شعبة الجوازات بمركز صحارى القسم النسائي، من الساعة 2:00 ظهراً وحتى الساعة 8:00 مساءً من السبت 4 ذي الحجة وحتى نهاية عمل يوم الخميس 9 ذي الحجة.

وفي منطقة مكة المكرمة - شعبة الجوازات بالردسي مول، من الساعة 4:00 عصراً 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، وشعبة الجوازات بالتحلية مول، من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، وشعبة الجوازات بالصيرفي مول، من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة.

وأشارت إلى أن تسليم جوازات السعوديين الصادرة والمجددة من منصة "أبشر" بالبريد أو بالمراجعة.

وشددت على أن الخدمة في إدارات الجوازات للحالات الطارئة والتي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصة "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، ويمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعيق تنفيذ الخدمات إلكترونياً من خلال خدمة الرسائل والطلبات بمنصة "أبشر"،لافتة إلى أن عودة العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,392
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,026
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,620
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,187

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
الكهرباء.. والعداد الذكي..!

الكهرباء.. والعداد الذكي..!

ماجد الحربي
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة