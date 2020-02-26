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"تعليم الشرقية": لم نعلق الدراسة.. واتخذنا الخطوات الاحترازية كافة للحالة الجوية

"الباحص" لـ"سبق": اليوم الدراسي تم بشكل طبيعي.. ولم يكن هناك مبرر للتعليق

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اتخذت الخطوات الاحترازية كافة، وعملت على المتابعة الدقيقة للتقارير كافة التي رصدت الحالة الجوية بالأمس.

وتفصيلاً، قال "الباحص" إنه بتنسيق مع الإدارات المعنية لم تصل الحالة الجوية لدرجة يتم فيها تعليق الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية؛ إذ سار اليوم الدراسي اليوم الأربعاء بشكل طبيعي جدًّا، ولم يكن هناك مبررات لعملية التعليق.

وأكد الباحص أن سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة تعد أولوية قصوى لدى إدارة التعليم.

الشرقية وزارة التعليم تعليم الشرقية المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص تعليق الدراسة الحالة الجوية

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"تعليم الشرقية": لم نعلق الدراسة.. واتخذنا الخطوات الاحترازية كافة للحالة الجوية
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اتخذت الخطوات الاحترازية كافة، وعملت على المتابعة الدقيقة للتقارير كافة التي رصدت الحالة الجوية بالأمس.

وتفصيلاً، قال "الباحص" إنه بتنسيق مع الإدارات المعنية لم تصل الحالة الجوية لدرجة يتم فيها تعليق الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية؛ إذ سار اليوم الدراسي اليوم الأربعاء بشكل طبيعي جدًّا، ولم يكن هناك مبررات لعملية التعليق.

وأكد الباحص أن سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة تعد أولوية قصوى لدى إدارة التعليم.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:39 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:49 PM

"تعليم الشرقية": لم نعلق الدراسة.. واتخذنا الخطوات الاحترازية كافة للحالة الجوية

"الباحص" لـ"سبق": اليوم الدراسي تم بشكل طبيعي.. ولم يكن هناك مبرر للتعليق

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
560

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اتخذت الخطوات الاحترازية كافة، وعملت على المتابعة الدقيقة للتقارير كافة التي رصدت الحالة الجوية بالأمس.

وتفصيلاً، قال "الباحص" إنه بتنسيق مع الإدارات المعنية لم تصل الحالة الجوية لدرجة يتم فيها تعليق الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية؛ إذ سار اليوم الدراسي اليوم الأربعاء بشكل طبيعي جدًّا، ولم يكن هناك مبررات لعملية التعليق.

وأكد الباحص أن سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة تعد أولوية قصوى لدى إدارة التعليم.

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