النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط

اعتمدته الهيئة الطبية العليا

أعلنت بريطانيا الموافقة على إجراء اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين تظهر نتيجته في 20 ثانية فقط.

وذكرت شركة "أي إبرا" في المملكة المتحدة، أن اختبار "Virolens" حصل على موافقة الهيئة الطبية العليا في بريطانيا بعدما تم تجربته في مطار هيثرو بلندن وفق "الديلي ميل".

وتأمل الشركة في طرح منتجها على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة، مع خروج المملكة المتحدة من الإغلاق، وتحديدًا في المطارات والأماكن الرياضية وأماكن العمل.

طريقة الاختبار

يتضمن الاختبار مسحة من اللعاب من الخدين الداخليين؛ على عكس مسحات الأنف واللوزتين الأكثر شيوعًا، والتي قد تكون غير مريحة.

يتم إدخال المسحات في الجهاز الذي هو بحجم ماكينة القهوة، والذي يقوم بتنظيف العينة بحثًا عن فيروس كورونا.. يوجد داخل الجهاز كاميرا رقمية متصلة بمجهر تقوم بفحص العينة من خلال جهاز كمبيوتر مبرمج لاكتشاف الفيروس.

وتؤكد الشركة التي توزع الاختبار، أنه واحد من أكثر الأدوات السريعة دقة في كشف الفيروس؛ حيث وصلت دقته في الكشف عن الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 98%.

تم اختبار المنتج في مطار هيثرو، وتمت مقارنة أدائه باختبارات PCR، والتي قد تستغرق عدة أيام لتظهر نتائجها، واتضح أنه مشابه لها في النتيجة.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط
سبق

أعلنت بريطانيا الموافقة على إجراء اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين تظهر نتيجته في 20 ثانية فقط.

وذكرت شركة "أي إبرا" في المملكة المتحدة، أن اختبار "Virolens" حصل على موافقة الهيئة الطبية العليا في بريطانيا بعدما تم تجربته في مطار هيثرو بلندن وفق "الديلي ميل".

وتأمل الشركة في طرح منتجها على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة، مع خروج المملكة المتحدة من الإغلاق، وتحديدًا في المطارات والأماكن الرياضية وأماكن العمل.

طريقة الاختبار

يتضمن الاختبار مسحة من اللعاب من الخدين الداخليين؛ على عكس مسحات الأنف واللوزتين الأكثر شيوعًا، والتي قد تكون غير مريحة.

يتم إدخال المسحات في الجهاز الذي هو بحجم ماكينة القهوة، والذي يقوم بتنظيف العينة بحثًا عن فيروس كورونا.. يوجد داخل الجهاز كاميرا رقمية متصلة بمجهر تقوم بفحص العينة من خلال جهاز كمبيوتر مبرمج لاكتشاف الفيروس.

وتؤكد الشركة التي توزع الاختبار، أنه واحد من أكثر الأدوات السريعة دقة في كشف الفيروس؛ حيث وصلت دقته في الكشف عن الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 98%.

تم اختبار المنتج في مطار هيثرو، وتمت مقارنة أدائه باختبارات PCR، والتي قد تستغرق عدة أيام لتظهر نتائجها، واتضح أنه مشابه لها في النتيجة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
04:54 PM

بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط

اعتمدته الهيئة الطبية العليا

A A A
خالد خليل - الرياض
1
644

أعلنت بريطانيا الموافقة على إجراء اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين تظهر نتيجته في 20 ثانية فقط.

وذكرت شركة "أي إبرا" في المملكة المتحدة، أن اختبار "Virolens" حصل على موافقة الهيئة الطبية العليا في بريطانيا بعدما تم تجربته في مطار هيثرو بلندن وفق "الديلي ميل".

وتأمل الشركة في طرح منتجها على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة، مع خروج المملكة المتحدة من الإغلاق، وتحديدًا في المطارات والأماكن الرياضية وأماكن العمل.

طريقة الاختبار

يتضمن الاختبار مسحة من اللعاب من الخدين الداخليين؛ على عكس مسحات الأنف واللوزتين الأكثر شيوعًا، والتي قد تكون غير مريحة.

يتم إدخال المسحات في الجهاز الذي هو بحجم ماكينة القهوة، والذي يقوم بتنظيف العينة بحثًا عن فيروس كورونا.. يوجد داخل الجهاز كاميرا رقمية متصلة بمجهر تقوم بفحص العينة من خلال جهاز كمبيوتر مبرمج لاكتشاف الفيروس.

وتؤكد الشركة التي توزع الاختبار، أنه واحد من أكثر الأدوات السريعة دقة في كشف الفيروس؛ حيث وصلت دقته في الكشف عن الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 98%.

تم اختبار المنتج في مطار هيثرو، وتمت مقارنة أدائه باختبارات PCR، والتي قد تستغرق عدة أيام لتظهر نتائجها، واتضح أنه مشابه لها في النتيجة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,615
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,619
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,850

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة