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"التدريب التقني" ينظم بطولة كرة القدم الإلكترونية للمتدربين والمتدربات

تُعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسة

توج نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني أمس المتدرب يحيى قاسم من الكلية التقنية بالعارضة بكأس بطولة كرة القدم الإلكترونية للمتدربين والمتدربات.

وعبر مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني الذي شرف المباراة النهائية والتتويج.

وأشار المهندس الصنيع إلى أن هذه البطولة أقيمت "عن بعد"، نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية لمرض كورونا وتُعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسة.

وأبان الصنيع أنها لعبة فردية لجميع متدربي ومتدربات المؤسسة ونظمتها المؤسسة، ممثَّلةً في الإدارة العامة للأنشطة "النشاط الرياضي"، بالتعاون مع شركة بلاي هير، المتخصِّصة في تنظيم البطولات.

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"التدريب التقني" ينظم بطولة كرة القدم الإلكترونية للمتدربين والمتدربات
سبق

توج نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني أمس المتدرب يحيى قاسم من الكلية التقنية بالعارضة بكأس بطولة كرة القدم الإلكترونية للمتدربين والمتدربات.

وعبر مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني الذي شرف المباراة النهائية والتتويج.

وأشار المهندس الصنيع إلى أن هذه البطولة أقيمت "عن بعد"، نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية لمرض كورونا وتُعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسة.

وأبان الصنيع أنها لعبة فردية لجميع متدربي ومتدربات المؤسسة ونظمتها المؤسسة، ممثَّلةً في الإدارة العامة للأنشطة "النشاط الرياضي"، بالتعاون مع شركة بلاي هير، المتخصِّصة في تنظيم البطولات.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
03:10 PM

"التدريب التقني" ينظم بطولة كرة القدم الإلكترونية للمتدربين والمتدربات

تُعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني أمس المتدرب يحيى قاسم من الكلية التقنية بالعارضة بكأس بطولة كرة القدم الإلكترونية للمتدربين والمتدربات.

وعبر مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني الذي شرف المباراة النهائية والتتويج.

وأشار المهندس الصنيع إلى أن هذه البطولة أقيمت "عن بعد"، نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية لمرض كورونا وتُعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسة.

وأبان الصنيع أنها لعبة فردية لجميع متدربي ومتدربات المؤسسة ونظمتها المؤسسة، ممثَّلةً في الإدارة العامة للأنشطة "النشاط الرياضي"، بالتعاون مع شركة بلاي هير، المتخصِّصة في تنظيم البطولات.

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