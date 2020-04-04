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تزامنًا مع تعليق الأنشطة.. "جامعة شقراء" تطلق برنامجًا للتدريب الإلكتروني عن بعد

استشعارًا لواجبها الوطني وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة المجتمع المحلي

أطلقت عمادة شؤون الطلاب في جامعة شقراء، مبادرة "خطة التدريب الإلكتروني المتزامن" بوحدة تدريب الطلاب، تزامنًا مع تعليق الأنشطة في مقرّ الجامعة، واستمرارًا لتقديم الأنشطة عن بعد، واستشعارًا لواجبها الوطني، وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة المجتمع المحلي.

‏وتتضمّن الخطة محاضرة بعنوان (التحول الرقمي) من تقديم الدكتور ماجد السلمي، عميد البحث العلمي، يوم الأحد 12/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (القدرة على التخطيط وتحديد الأهداف) من تقديم الدكتور عايض الأكلبي، عميد كلية العلوم والآداب بساجر، يوم الاثنين 13/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (مهارات الاتصال) وهي من تقديم الدكتور بدر المرشدي، وكيل كلية إدارة الأعمال بعفيف، الثلاثاء 14/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (فن اجتياز المقابلة الشخصية) للدكتور عبد المجيد الروقي، وكيل كلية التربية بشقراء للتطوير والجودة، الأربعاء 15/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان "بناء الوعي الذاتي في مواجهة الأزمات" للدكتور طلال الشريف، أستاذ الإدارة التربوية المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف، يوم الخميس 16/ 8/ 1441.

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تزامنًا مع تعليق الأنشطة.. "جامعة شقراء" تطلق برنامجًا للتدريب الإلكتروني عن بعد
سبق

أطلقت عمادة شؤون الطلاب في جامعة شقراء، مبادرة "خطة التدريب الإلكتروني المتزامن" بوحدة تدريب الطلاب، تزامنًا مع تعليق الأنشطة في مقرّ الجامعة، واستمرارًا لتقديم الأنشطة عن بعد، واستشعارًا لواجبها الوطني، وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة المجتمع المحلي.

‏وتتضمّن الخطة محاضرة بعنوان (التحول الرقمي) من تقديم الدكتور ماجد السلمي، عميد البحث العلمي، يوم الأحد 12/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (القدرة على التخطيط وتحديد الأهداف) من تقديم الدكتور عايض الأكلبي، عميد كلية العلوم والآداب بساجر، يوم الاثنين 13/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (مهارات الاتصال) وهي من تقديم الدكتور بدر المرشدي، وكيل كلية إدارة الأعمال بعفيف، الثلاثاء 14/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (فن اجتياز المقابلة الشخصية) للدكتور عبد المجيد الروقي، وكيل كلية التربية بشقراء للتطوير والجودة، الأربعاء 15/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان "بناء الوعي الذاتي في مواجهة الأزمات" للدكتور طلال الشريف، أستاذ الإدارة التربوية المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف، يوم الخميس 16/ 8/ 1441.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:02 AM

تزامنًا مع تعليق الأنشطة.. "جامعة شقراء" تطلق برنامجًا للتدريب الإلكتروني عن بعد

استشعارًا لواجبها الوطني وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة المجتمع المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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أطلقت عمادة شؤون الطلاب في جامعة شقراء، مبادرة "خطة التدريب الإلكتروني المتزامن" بوحدة تدريب الطلاب، تزامنًا مع تعليق الأنشطة في مقرّ الجامعة، واستمرارًا لتقديم الأنشطة عن بعد، واستشعارًا لواجبها الوطني، وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة المجتمع المحلي.

‏وتتضمّن الخطة محاضرة بعنوان (التحول الرقمي) من تقديم الدكتور ماجد السلمي، عميد البحث العلمي، يوم الأحد 12/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (القدرة على التخطيط وتحديد الأهداف) من تقديم الدكتور عايض الأكلبي، عميد كلية العلوم والآداب بساجر، يوم الاثنين 13/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (مهارات الاتصال) وهي من تقديم الدكتور بدر المرشدي، وكيل كلية إدارة الأعمال بعفيف، الثلاثاء 14/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان (فن اجتياز المقابلة الشخصية) للدكتور عبد المجيد الروقي، وكيل كلية التربية بشقراء للتطوير والجودة، الأربعاء 15/ 8/ 1441، ومحاضرة بعنوان "بناء الوعي الذاتي في مواجهة الأزمات" للدكتور طلال الشريف، أستاذ الإدارة التربوية المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف، يوم الخميس 16/ 8/ 1441.

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