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"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

الطائف.. 26752 مستفيداً من خدمات مركز تأكد

تُقدَّم فيها خدمة فحص كورونا من خلال عمل المسحات

قدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـ 26752 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما توجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.

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الطائف.. 26752 مستفيداً من خدمات مركز تأكد
سبق

قدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـ 26752 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما توجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:47 PM

الطائف.. 26752 مستفيداً من خدمات مركز تأكد

تُقدَّم فيها خدمة فحص كورونا من خلال عمل المسحات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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قدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـ 26752 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما توجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.

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