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"الربيعة" مغردًا بتعليمات "كورونا" عند زيارة المسنين: قناديل بيوتنا و‏بركة حياتنا

حث على اتباعها وقال: ساهم معنا في وقايتهم.. حفظهم الله وأطال في أعمارهم على طاعته

طالَبَ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، باتباع مجموعة من التعليمات الضرورية عند زيارة كبار السن؛ لوقايتهم من فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن كبار السن هم ‏بركة حياتنا، وقناديل بيوتنا؛ منوهًا بالقول: "ساهِمْ معنا في وقايتهم من كورونا، باتباع التعليمات الوقائية الضرورية، حفظهم الله وأطال في أعمارهم على طاعته".

ونشر وزير الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عددًا من التعليمات عند زيارة كبار السن كونهم من الفئات الأكثر خطورة وتضررًا من "كورونا"؛ حيث حث ونصح عبر التعليمات على الآتي: "أولًا الحفاظ على مسافة آمنة وتجنب التواصل الجسدي كالاحتضان والمصافحة، وغسل اليدين بالماء والصابون، وعدم مشاركة الطعام أو الأدوات معهم، والتأكد من نظافة وتهوية غرف كبار السن، إضافة إلى الامتناع عن التعامل معهم حال كان الشخص المتعامل مريضًا".

وشملت التعليمات أيضًا: "التأكد من تناول كبار السن وجبات صحية ومتوزانة وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، مع منع التجمعات الاجتماعية في المنزل أو زيارة الآخرين، وإذا كان لدى كبار السن أعراض تنفسية بغضّ النظر عن شدتها؛ فعليك الاتصال على الرقم 937"، كما حثت التعليمات على أنه عند حاجة كبار السن للخروج من المنزل؛ فإن عليهم البقاء في الهواء الطلق أو في مناطق جيدة التهوية والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين.

فيروس كورونا الجديد توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" مغردًا بتعليمات "كورونا" عند زيارة المسنين: قناديل بيوتنا و‏بركة حياتنا
سبق

طالَبَ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، باتباع مجموعة من التعليمات الضرورية عند زيارة كبار السن؛ لوقايتهم من فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن كبار السن هم ‏بركة حياتنا، وقناديل بيوتنا؛ منوهًا بالقول: "ساهِمْ معنا في وقايتهم من كورونا، باتباع التعليمات الوقائية الضرورية، حفظهم الله وأطال في أعمارهم على طاعته".

ونشر وزير الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عددًا من التعليمات عند زيارة كبار السن كونهم من الفئات الأكثر خطورة وتضررًا من "كورونا"؛ حيث حث ونصح عبر التعليمات على الآتي: "أولًا الحفاظ على مسافة آمنة وتجنب التواصل الجسدي كالاحتضان والمصافحة، وغسل اليدين بالماء والصابون، وعدم مشاركة الطعام أو الأدوات معهم، والتأكد من نظافة وتهوية غرف كبار السن، إضافة إلى الامتناع عن التعامل معهم حال كان الشخص المتعامل مريضًا".

وشملت التعليمات أيضًا: "التأكد من تناول كبار السن وجبات صحية ومتوزانة وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، مع منع التجمعات الاجتماعية في المنزل أو زيارة الآخرين، وإذا كان لدى كبار السن أعراض تنفسية بغضّ النظر عن شدتها؛ فعليك الاتصال على الرقم 937"، كما حثت التعليمات على أنه عند حاجة كبار السن للخروج من المنزل؛ فإن عليهم البقاء في الهواء الطلق أو في مناطق جيدة التهوية والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:21 AM

"الربيعة" مغردًا بتعليمات "كورونا" عند زيارة المسنين: قناديل بيوتنا و‏بركة حياتنا

حث على اتباعها وقال: ساهم معنا في وقايتهم.. حفظهم الله وأطال في أعمارهم على طاعته

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ماجد الرفاعي - ينبع
3
3,217

طالَبَ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، باتباع مجموعة من التعليمات الضرورية عند زيارة كبار السن؛ لوقايتهم من فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن كبار السن هم ‏بركة حياتنا، وقناديل بيوتنا؛ منوهًا بالقول: "ساهِمْ معنا في وقايتهم من كورونا، باتباع التعليمات الوقائية الضرورية، حفظهم الله وأطال في أعمارهم على طاعته".

ونشر وزير الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عددًا من التعليمات عند زيارة كبار السن كونهم من الفئات الأكثر خطورة وتضررًا من "كورونا"؛ حيث حث ونصح عبر التعليمات على الآتي: "أولًا الحفاظ على مسافة آمنة وتجنب التواصل الجسدي كالاحتضان والمصافحة، وغسل اليدين بالماء والصابون، وعدم مشاركة الطعام أو الأدوات معهم، والتأكد من نظافة وتهوية غرف كبار السن، إضافة إلى الامتناع عن التعامل معهم حال كان الشخص المتعامل مريضًا".

وشملت التعليمات أيضًا: "التأكد من تناول كبار السن وجبات صحية ومتوزانة وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، مع منع التجمعات الاجتماعية في المنزل أو زيارة الآخرين، وإذا كان لدى كبار السن أعراض تنفسية بغضّ النظر عن شدتها؛ فعليك الاتصال على الرقم 937"، كما حثت التعليمات على أنه عند حاجة كبار السن للخروج من المنزل؛ فإن عليهم البقاء في الهواء الطلق أو في مناطق جيدة التهوية والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين.

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