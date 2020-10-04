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أمير الرياض يزور سفارة الكويت معزياً في وفاة الشيخ صباح

السفير أعرب عن شكره وتقديره له على مشاعره الطيبة

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم لسفارة دولة الكويت بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر السفارة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح وأعضاء السفارة.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته، أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره له على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

وفي ختام الزيارة دوّن الأمير فيصل بن بندر كلمة في سجل السفارة جاء فيها: بقلوب مطمئنة مستسلمة لقضاء الله وقدره نتقدم بالعزاء لأهلنا ولإخواننا في دولة الكويت الشقيقة في المصاب الجلل وهو فقدنا لوالدنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يوفق خلفه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله. أخي سفير دولة الكويت الشقيقة بالمملكة أحر التعازي له ولأسرته ولأعضاء السفارة الأجلاء، جعل الله بلدينا مع بعضهم البعض في مسيرة موحدة لخير الأمتين العربية والإسلامية. والله يحفظ الجميع".

رافق الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يزور سفارة الكويت معزياً في وفاة الشيخ صباح
سبق

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم لسفارة دولة الكويت بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر السفارة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح وأعضاء السفارة.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته، أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره له على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

وفي ختام الزيارة دوّن الأمير فيصل بن بندر كلمة في سجل السفارة جاء فيها: بقلوب مطمئنة مستسلمة لقضاء الله وقدره نتقدم بالعزاء لأهلنا ولإخواننا في دولة الكويت الشقيقة في المصاب الجلل وهو فقدنا لوالدنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يوفق خلفه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله. أخي سفير دولة الكويت الشقيقة بالمملكة أحر التعازي له ولأسرته ولأعضاء السفارة الأجلاء، جعل الله بلدينا مع بعضهم البعض في مسيرة موحدة لخير الأمتين العربية والإسلامية. والله يحفظ الجميع".

رافق الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
03:11 PM

أمير الرياض يزور سفارة الكويت معزياً في وفاة الشيخ صباح

السفير أعرب عن شكره وتقديره له على مشاعره الطيبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم لسفارة دولة الكويت بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر السفارة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح وأعضاء السفارة.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته، أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره له على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

وفي ختام الزيارة دوّن الأمير فيصل بن بندر كلمة في سجل السفارة جاء فيها: بقلوب مطمئنة مستسلمة لقضاء الله وقدره نتقدم بالعزاء لأهلنا ولإخواننا في دولة الكويت الشقيقة في المصاب الجلل وهو فقدنا لوالدنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يوفق خلفه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله. أخي سفير دولة الكويت الشقيقة بالمملكة أحر التعازي له ولأسرته ولأعضاء السفارة الأجلاء، جعل الله بلدينا مع بعضهم البعض في مسيرة موحدة لخير الأمتين العربية والإسلامية. والله يحفظ الجميع".

رافق الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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