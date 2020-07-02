النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رفد" كان هنا.. كمامات ومعقمات توزّع على زوار منتزه الردف بالطائف

مبادرة تنفذها أمانة المحافظة.. و"الثبيتي": لتأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة محافظة الطائف، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل "فريق رفد التطوعي"، مبادرة توزيع كمامات وقفازات ومعقمات لزوار منتزه الردف لمدة يومين.

وأوضحت رئيس فريق رفد التطوعي "مها بنت سعود الثبيتي" لـ"سبق"، أن تلك المبادرة تأتي ضمن برنامج الأمانة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنتزهات والحدائق، وتأكيد الالتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على الصحة العامة.

أمانة محافظة الطائف فريق رفد التطوعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رفد" كان هنا.. كمامات ومعقمات توزّع على زوار منتزه الردف بالطائف
سبق

نفذت أمانة محافظة الطائف، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل "فريق رفد التطوعي"، مبادرة توزيع كمامات وقفازات ومعقمات لزوار منتزه الردف لمدة يومين.

وأوضحت رئيس فريق رفد التطوعي "مها بنت سعود الثبيتي" لـ"سبق"، أن تلك المبادرة تأتي ضمن برنامج الأمانة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنتزهات والحدائق، وتأكيد الالتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على الصحة العامة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:42 PM

"رفد" كان هنا.. كمامات ومعقمات توزّع على زوار منتزه الردف بالطائف

مبادرة تنفذها أمانة المحافظة.. و"الثبيتي": لتأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
2,660

نفذت أمانة محافظة الطائف، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل "فريق رفد التطوعي"، مبادرة توزيع كمامات وقفازات ومعقمات لزوار منتزه الردف لمدة يومين.

وأوضحت رئيس فريق رفد التطوعي "مها بنت سعود الثبيتي" لـ"سبق"، أن تلك المبادرة تأتي ضمن برنامج الأمانة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنتزهات والحدائق، وتأكيد الالتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على الصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,658
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,455
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة