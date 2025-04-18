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طبقًا لبيانات معهد (روبرت كوخ).. ألمانيا: 3609 إصابات بكورونا و242 حالة وفاة

ارتفاع حصيلة الوفيات بألمانيا إلى 4110 حالات

سجل معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية، 3609 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في ألمانيا، لترتفع الحالات المصابة فيها إلى 137439 حالةً.

وأشارت بيانات المعهد إلى تسجيل 242 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات بألمانيا إلى 4110 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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طبقًا لبيانات معهد (روبرت كوخ).. ألمانيا: 3609 إصابات بكورونا و242 حالة وفاة
سبق

سجل معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية، 3609 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في ألمانيا، لترتفع الحالات المصابة فيها إلى 137439 حالةً.

وأشارت بيانات المعهد إلى تسجيل 242 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات بألمانيا إلى 4110 حالات.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:32 AM

طبقًا لبيانات معهد (روبرت كوخ).. ألمانيا: 3609 إصابات بكورونا و242 حالة وفاة

ارتفاع حصيلة الوفيات بألمانيا إلى 4110 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية، 3609 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في ألمانيا، لترتفع الحالات المصابة فيها إلى 137439 حالةً.

وأشارت بيانات المعهد إلى تسجيل 242 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات بألمانيا إلى 4110 حالات.

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بالأرقام

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2.5 مليار ..

30 يناير
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