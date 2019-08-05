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10 ملايين حقوق مالية مستردة و564 قضية بعمل الخبر خلال شهر

"آل بن علي": نسعى للحل الودي في الدعاوى

حققت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، مؤخرًا، إنهاء إجراءات 564 قضية، خلال شهر يوليو عام ٢٠١٩م.

وجرى إنهاء ٢٨٣ قضية بالصلح بنسبة خمسين بالمائة من إجمالي القضايا الواردة للمكتب، خلال يوليو، منها ٦٥ قضية عمل عليها القسم النسوي بالمكتب، بمبلغ ٧٢٤ ألف ريال تقريبًا.

من جانبه، قال مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر، منصور آل بن علي، لـ"سبق": إن مقدمي الدعاوى من جنسيات مختلفة والنصيب الأكبر كان للجنسية الباكستانية، بـنسبة 49%، تليها الجنسية السعودية بـ17%، وأخيرًا الجنسية الهندية بـ16%.

وأضاف: ونسبة ١٨% دعوى موزعة على باقي الجنسيات الأخرى، ليصبح إجمالي المبلغ ١٠ ملايين و ٦٠٠ ألف ريال تقريبًا (١٠٦١٨٣٨٨)، هي حقوق مالية مستردة، مثمناً جهود فريق العمل الذي يسعى دوماً في الوصل إلى حل ودي لجميع الدعاوى التي ترد للمكتب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 ملايين حقوق مالية مستردة و564 قضية بعمل الخبر خلال شهر
سبق

حققت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، مؤخرًا، إنهاء إجراءات 564 قضية، خلال شهر يوليو عام ٢٠١٩م.

وجرى إنهاء ٢٨٣ قضية بالصلح بنسبة خمسين بالمائة من إجمالي القضايا الواردة للمكتب، خلال يوليو، منها ٦٥ قضية عمل عليها القسم النسوي بالمكتب، بمبلغ ٧٢٤ ألف ريال تقريبًا.

من جانبه، قال مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر، منصور آل بن علي، لـ"سبق": إن مقدمي الدعاوى من جنسيات مختلفة والنصيب الأكبر كان للجنسية الباكستانية، بـنسبة 49%، تليها الجنسية السعودية بـ17%، وأخيرًا الجنسية الهندية بـ16%.

وأضاف: ونسبة ١٨% دعوى موزعة على باقي الجنسيات الأخرى، ليصبح إجمالي المبلغ ١٠ ملايين و ٦٠٠ ألف ريال تقريبًا (١٠٦١٨٣٨٨)، هي حقوق مالية مستردة، مثمناً جهود فريق العمل الذي يسعى دوماً في الوصل إلى حل ودي لجميع الدعاوى التي ترد للمكتب.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
05:38 PM

10 ملايين حقوق مالية مستردة و564 قضية بعمل الخبر خلال شهر

"آل بن علي": نسعى للحل الودي في الدعاوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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حققت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، مؤخرًا، إنهاء إجراءات 564 قضية، خلال شهر يوليو عام ٢٠١٩م.

وجرى إنهاء ٢٨٣ قضية بالصلح بنسبة خمسين بالمائة من إجمالي القضايا الواردة للمكتب، خلال يوليو، منها ٦٥ قضية عمل عليها القسم النسوي بالمكتب، بمبلغ ٧٢٤ ألف ريال تقريبًا.

من جانبه، قال مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر، منصور آل بن علي، لـ"سبق": إن مقدمي الدعاوى من جنسيات مختلفة والنصيب الأكبر كان للجنسية الباكستانية، بـنسبة 49%، تليها الجنسية السعودية بـ17%، وأخيرًا الجنسية الهندية بـ16%.

وأضاف: ونسبة ١٨% دعوى موزعة على باقي الجنسيات الأخرى، ليصبح إجمالي المبلغ ١٠ ملايين و ٦٠٠ ألف ريال تقريبًا (١٠٦١٨٣٨٨)، هي حقوق مالية مستردة، مثمناً جهود فريق العمل الذي يسعى دوماً في الوصل إلى حل ودي لجميع الدعاوى التي ترد للمكتب.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,360
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,518
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,558
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,606

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