النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

نجاح زراعة أصغر جهاز حفز عصبي لمثانة طفلة العشر سنوات

أجريت في تخصصي الدمام وتعد الأولى من نوعها عالميًا

نجح الأطباء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في زراعة أصغر جهاز حفز عصبي لمثانة طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها كانت تعاني من الصلب المشقوق الخفي واضطرابات المثانة العصبية، في عملية تعد الأولى من نوعها في المملكة والعالم لاستخدام هذه التقنية في الأطفال ونوع الإصابة.

وأكد رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عمر أن العملية تمت على مرحلتين بنجاح وبدون أي مضاعفات مباشرة، حيث تعد هذه الحالة الأولى في المملكة والعالم لزراعة مثل هذا النوع من التقنية في هذا العمر من المرضى، ولهذه الشريحة من المرض، في حين أن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ قام نفس الفريق الطبي باستخدام نفس التقنية ولأول مرة لمريضة بالغة وعدت في حينها الأولى في المملكة وآسيا وأفريقيا وشرق أوروبا.

من جهته أوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور رياض الموسى أن المريضة التي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات كانت تعاني من الصلب المشقوق الخفي والذي تم اكتشافه في عام ٢٠١٩ مع وجود التهابات وخراج والذي استدعى إجراء عملية جراحية في حينها في أحد المستشفيات، إلا أن الحالة شهدت زيادة في الأعراض الشديدة من المثانة العصبية، وتتمثل في فقد الإحساس بالتبول وعدم القدرة على التبول الطبيعي إلا باستخدام الضغط على البطن أو القسطرة المتقطعة وتكرر الالتهابات واستخدام الحفاظ.

وبين الدكتور الموسى أنه تم عمل الفحوصات اللازمة والتشخيص والمتابعة بالتنسيق بين عيادة أطفال المسالك البولية بقيادة الدكتور فؤاد الكواي، استشاري المسالك البولية للأطفال وعيادة اضطرابات التبول في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وتم إجراء العملية الجراحية على مرحلتين، تمثلت المرحلة الأولى بزراعة السلك المحفز النوعي مع وصله بجهاز خارجي لمدة أسبوعين وحظيت باستجابة المريضة.

وأشار إلى أنها بدأت بالتحسن خلال يوم واحد فقط وبدأت بالإحساس بالتبول والتبول بشكل طبيعي بدون الحاجة لقسطرة بولية وبدون الحاجة لاستخدام حفاظ، إضافة إلى تحسن بنسبة 90٪ في بقية الأعراض، مما أهلها للمرحلة الثانية، وهي زراعة الجهاز المحفز الرئيسي والذي يعد الجهاز الأصغر والأحدث في العالم والقابل للشحن، والذي يبلغ متوسط عمره الافتراضي ١٥ عامًا والمتوافق مع جهاز الرنين المغناطيسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح زراعة أصغر جهاز حفز عصبي لمثانة طفلة العشر سنوات
سبق

نجح الأطباء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في زراعة أصغر جهاز حفز عصبي لمثانة طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها كانت تعاني من الصلب المشقوق الخفي واضطرابات المثانة العصبية، في عملية تعد الأولى من نوعها في المملكة والعالم لاستخدام هذه التقنية في الأطفال ونوع الإصابة.

وأكد رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عمر أن العملية تمت على مرحلتين بنجاح وبدون أي مضاعفات مباشرة، حيث تعد هذه الحالة الأولى في المملكة والعالم لزراعة مثل هذا النوع من التقنية في هذا العمر من المرضى، ولهذه الشريحة من المرض، في حين أن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ قام نفس الفريق الطبي باستخدام نفس التقنية ولأول مرة لمريضة بالغة وعدت في حينها الأولى في المملكة وآسيا وأفريقيا وشرق أوروبا.

من جهته أوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور رياض الموسى أن المريضة التي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات كانت تعاني من الصلب المشقوق الخفي والذي تم اكتشافه في عام ٢٠١٩ مع وجود التهابات وخراج والذي استدعى إجراء عملية جراحية في حينها في أحد المستشفيات، إلا أن الحالة شهدت زيادة في الأعراض الشديدة من المثانة العصبية، وتتمثل في فقد الإحساس بالتبول وعدم القدرة على التبول الطبيعي إلا باستخدام الضغط على البطن أو القسطرة المتقطعة وتكرر الالتهابات واستخدام الحفاظ.

وبين الدكتور الموسى أنه تم عمل الفحوصات اللازمة والتشخيص والمتابعة بالتنسيق بين عيادة أطفال المسالك البولية بقيادة الدكتور فؤاد الكواي، استشاري المسالك البولية للأطفال وعيادة اضطرابات التبول في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وتم إجراء العملية الجراحية على مرحلتين، تمثلت المرحلة الأولى بزراعة السلك المحفز النوعي مع وصله بجهاز خارجي لمدة أسبوعين وحظيت باستجابة المريضة.

وأشار إلى أنها بدأت بالتحسن خلال يوم واحد فقط وبدأت بالإحساس بالتبول والتبول بشكل طبيعي بدون الحاجة لقسطرة بولية وبدون الحاجة لاستخدام حفاظ، إضافة إلى تحسن بنسبة 90٪ في بقية الأعراض، مما أهلها للمرحلة الثانية، وهي زراعة الجهاز المحفز الرئيسي والذي يعد الجهاز الأصغر والأحدث في العالم والقابل للشحن، والذي يبلغ متوسط عمره الافتراضي ١٥ عامًا والمتوافق مع جهاز الرنين المغناطيسي.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
05:59 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:24 PM

نجاح زراعة أصغر جهاز حفز عصبي لمثانة طفلة العشر سنوات

أجريت في تخصصي الدمام وتعد الأولى من نوعها عالميًا

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
860

نجح الأطباء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في زراعة أصغر جهاز حفز عصبي لمثانة طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها كانت تعاني من الصلب المشقوق الخفي واضطرابات المثانة العصبية، في عملية تعد الأولى من نوعها في المملكة والعالم لاستخدام هذه التقنية في الأطفال ونوع الإصابة.

وأكد رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عمر أن العملية تمت على مرحلتين بنجاح وبدون أي مضاعفات مباشرة، حيث تعد هذه الحالة الأولى في المملكة والعالم لزراعة مثل هذا النوع من التقنية في هذا العمر من المرضى، ولهذه الشريحة من المرض، في حين أن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ قام نفس الفريق الطبي باستخدام نفس التقنية ولأول مرة لمريضة بالغة وعدت في حينها الأولى في المملكة وآسيا وأفريقيا وشرق أوروبا.

من جهته أوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور رياض الموسى أن المريضة التي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات كانت تعاني من الصلب المشقوق الخفي والذي تم اكتشافه في عام ٢٠١٩ مع وجود التهابات وخراج والذي استدعى إجراء عملية جراحية في حينها في أحد المستشفيات، إلا أن الحالة شهدت زيادة في الأعراض الشديدة من المثانة العصبية، وتتمثل في فقد الإحساس بالتبول وعدم القدرة على التبول الطبيعي إلا باستخدام الضغط على البطن أو القسطرة المتقطعة وتكرر الالتهابات واستخدام الحفاظ.

وبين الدكتور الموسى أنه تم عمل الفحوصات اللازمة والتشخيص والمتابعة بالتنسيق بين عيادة أطفال المسالك البولية بقيادة الدكتور فؤاد الكواي، استشاري المسالك البولية للأطفال وعيادة اضطرابات التبول في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وتم إجراء العملية الجراحية على مرحلتين، تمثلت المرحلة الأولى بزراعة السلك المحفز النوعي مع وصله بجهاز خارجي لمدة أسبوعين وحظيت باستجابة المريضة.

وأشار إلى أنها بدأت بالتحسن خلال يوم واحد فقط وبدأت بالإحساس بالتبول والتبول بشكل طبيعي بدون الحاجة لقسطرة بولية وبدون الحاجة لاستخدام حفاظ، إضافة إلى تحسن بنسبة 90٪ في بقية الأعراض، مما أهلها للمرحلة الثانية، وهي زراعة الجهاز المحفز الرئيسي والذي يعد الجهاز الأصغر والأحدث في العالم والقابل للشحن، والذي يبلغ متوسط عمره الافتراضي ١٥ عامًا والمتوافق مع جهاز الرنين المغناطيسي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة