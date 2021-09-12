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"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا بحوزته 49.5 م3 حطب محلي بالرياض

في أثناء نقلها إلى إحدى الأسواق وغرامة تصل لـ 16 ألف ريال لكل متر مكعب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لقيامه بنقل وبيع حطب محلي في مدينة الرياض، بحوزته 49.5 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في أثناء نقلها إلى إحدى الأسواق بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أنه جرى ضبط المخالف وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المعنية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا بحوزته 49.5 م3 حطب محلي بالرياض
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لقيامه بنقل وبيع حطب محلي في مدينة الرياض، بحوزته 49.5 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في أثناء نقلها إلى إحدى الأسواق بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أنه جرى ضبط المخالف وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المعنية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
09:07 PM

"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا بحوزته 49.5 م3 حطب محلي بالرياض

في أثناء نقلها إلى إحدى الأسواق وغرامة تصل لـ 16 ألف ريال لكل متر مكعب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لقيامه بنقل وبيع حطب محلي في مدينة الرياض، بحوزته 49.5 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في أثناء نقلها إلى إحدى الأسواق بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أنه جرى ضبط المخالف وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المعنية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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