"الإمارات" تحذر من تشديد الإجراءات الوقائية مع من لم يتلقوا لقاح "كورونا"

في ظل استمرار حملتها للتطعيم التي طالت 65% من السكان المؤهلين حتى الآن

في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق، حذرت دولة الإمارات من أنها قد تشدد الإجراءات الوقائية مع من لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس "كورونا".

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس الثلاثاء إن الإمارات، التي يقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة ووسّعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فصاعداً، قامت بتطعيم حوالي 65 في المائة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة وفق "البيان": «يتم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية، مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع».

وأضاف الظاهري: «ترددك اليوم يقف عائقاً أمام ما نصبو إليه، ويعرض أهلك ومحبيك ومجتمعك للخطر. تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء».

وسجلت الإمارات أمس الثلاثاء 1903 إصابات جديدة بـ«كورونا» ليصل إجمالي عدد من أصيبوا بالفيروس فيها إلى 500860 توفي منهم 1559.

وتفرض الإمارات قواعد التباعد واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، وهي من بين الدول التي تشهد أسرع برامج تطعيم في العالم.

وقالت هيئة الصحة في أبوظبي في تحديث اليوم الأربعاء إن الإمارة توفر الآن لقاح فايزر - بيونتيك إضافة إلى لقاح سينوفارم الصيني.

وتقدم إمارة دبي بالفعل لقاح فايزر إضافة إلى لقاح أسترازينيكا.