بريطانيا تسجل 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.
سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.
سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.