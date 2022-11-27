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بريطانيا تسجل 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
09:47 PM

بريطانيا تسجل 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت بريطانيا 50,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و160 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,070,841، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,593.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,872
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,372
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38 مليار ..

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