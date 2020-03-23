تنفيذاً لقرار الحظر في الباحة.. شوارع خالية وأجهزة أمنية متواجدة

"سبق" رصدت التزام السكان بالقرار الذي بدأ تنفيذه مساء اليوم

أظهر مقطع فيديو وصور حصلت عليها "سبق" حجم الانضباط والالتزام وتجاوب سكان المملكة مع قرار حظر التجوال، والذي تم البدء في تنفيذه في تمام الساعة الـ19.00 من مساء اليوم الاثنين.

وكشفت الصور التي حصلت عليها "سبق" خلو الشوارع من المركبات وانتشار رجال المرور في منطقة الباحة والتي خلت تماماً من حركة المشاة مع تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة.