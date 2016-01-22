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إيران تعجز عن إيجاد مشترين لنفطها الخام المعروض بالبورصة

في انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأمريكية

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن إيران لم تجد أي مشترٍ اليوم الاثنين في أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة في البورصة لتصديره، وذلك في انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأمريكية.

ووفقًا لرويترز تسيطر الدولة على تجارة النفط في إيران، لكن الحكومة التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية بدأت العام الماضي في بيع الخام لشركات خاصة من خلال البورصة.

ورغم ذلك لم يتقدم أي مشترٍ اليوم الاثنين لشراء المليون برميل التي عرضتها طهران في البورصة بسعر مبدئي، قدره 52 دولارًا للبرميل.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وقبيل سريان العقوبات الأمريكية، باعت إيران 280 ألف برميل بسعر 74 دولارًا للبرميل من مليون برميل، عرضتها في البورصة، وبعد ذلك بأسبوعين باعت 700 ألف برميل بسعر 64 دولارًا للبرميل.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما انسحبت في وقت سابق من ذلك العام من الاتفاق متعدد الأطراف المبرم في 2015 الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

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إيران تعجز عن إيجاد مشترين لنفطها الخام المعروض بالبورصة
سبق

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن إيران لم تجد أي مشترٍ اليوم الاثنين في أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة في البورصة لتصديره، وذلك في انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأمريكية.

ووفقًا لرويترز تسيطر الدولة على تجارة النفط في إيران، لكن الحكومة التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية بدأت العام الماضي في بيع الخام لشركات خاصة من خلال البورصة.

ورغم ذلك لم يتقدم أي مشترٍ اليوم الاثنين لشراء المليون برميل التي عرضتها طهران في البورصة بسعر مبدئي، قدره 52 دولارًا للبرميل.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وقبيل سريان العقوبات الأمريكية، باعت إيران 280 ألف برميل بسعر 74 دولارًا للبرميل من مليون برميل، عرضتها في البورصة، وبعد ذلك بأسبوعين باعت 700 ألف برميل بسعر 64 دولارًا للبرميل.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما انسحبت في وقت سابق من ذلك العام من الاتفاق متعدد الأطراف المبرم في 2015 الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
12:18 AM

إيران تعجز عن إيجاد مشترين لنفطها الخام المعروض بالبورصة

في انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن إيران لم تجد أي مشترٍ اليوم الاثنين في أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة في البورصة لتصديره، وذلك في انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأمريكية.

ووفقًا لرويترز تسيطر الدولة على تجارة النفط في إيران، لكن الحكومة التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية بدأت العام الماضي في بيع الخام لشركات خاصة من خلال البورصة.

ورغم ذلك لم يتقدم أي مشترٍ اليوم الاثنين لشراء المليون برميل التي عرضتها طهران في البورصة بسعر مبدئي، قدره 52 دولارًا للبرميل.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وقبيل سريان العقوبات الأمريكية، باعت إيران 280 ألف برميل بسعر 74 دولارًا للبرميل من مليون برميل، عرضتها في البورصة، وبعد ذلك بأسبوعين باعت 700 ألف برميل بسعر 64 دولارًا للبرميل.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما انسحبت في وقت سابق من ذلك العام من الاتفاق متعدد الأطراف المبرم في 2015 الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

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