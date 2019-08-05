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إيداع 484 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج "حافز"

لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين عن شهر يوليو

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، أكثر من 484 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي "حافز- البحث عن عمل" و"حافز- صعوبة الحصول على عمل"، وذلك عن شهر يوليو 2019 م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز- البحث عن عمل" بلغ 164950 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز- صعوبة الحصول على عمل" 147452 مستفيداً ومستفيدة، مبيناً أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي "حافز- البحث عن عمل"، و"حافز- صعوبة الحصول على عمل" لشهر يوليو، بلغ 1336 مستفيداً ومستفيدة؛ منهم 739 أنثى و597 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمُستفيدي ومستفيدات برنامجَي "حافز- البحث عن عمل"، و"حافز- صعوبة الحصول على عمل"، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع 484 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج "حافز"
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، أكثر من 484 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي "حافز- البحث عن عمل" و"حافز- صعوبة الحصول على عمل"، وذلك عن شهر يوليو 2019 م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز- البحث عن عمل" بلغ 164950 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز- صعوبة الحصول على عمل" 147452 مستفيداً ومستفيدة، مبيناً أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي "حافز- البحث عن عمل"، و"حافز- صعوبة الحصول على عمل" لشهر يوليو، بلغ 1336 مستفيداً ومستفيدة؛ منهم 739 أنثى و597 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمُستفيدي ومستفيدات برنامجَي "حافز- البحث عن عمل"، و"حافز- صعوبة الحصول على عمل"، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:42 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:10 AM

إيداع 484 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج "حافز"

لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين عن شهر يوليو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، أكثر من 484 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي "حافز- البحث عن عمل" و"حافز- صعوبة الحصول على عمل"، وذلك عن شهر يوليو 2019 م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز- البحث عن عمل" بلغ 164950 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز- صعوبة الحصول على عمل" 147452 مستفيداً ومستفيدة، مبيناً أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي "حافز- البحث عن عمل"، و"حافز- صعوبة الحصول على عمل" لشهر يوليو، بلغ 1336 مستفيداً ومستفيدة؛ منهم 739 أنثى و597 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمُستفيدي ومستفيدات برنامجَي "حافز- البحث عن عمل"، و"حافز- صعوبة الحصول على عمل"، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,323
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,499
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,544
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,591

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