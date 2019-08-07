النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول 1000 حاج وحاجة من فلسطين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين

عبروا عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للملك سلمان

وصل اليوم إلى مكة المكرمة (1000) حاج وحاجة من دولة فلسطين، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الإقامة عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين قدموا لهم الورود وماء زمزم، والتمر والقهوة.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

من جهته عبّر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب، مبيّنين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبّة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله عز وجلّ أن يجعل عمله في موازين حسناته، وأن يديمه ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يمدّه بعونه ونصره وتأييده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وصول 1000 حاج وحاجة من فلسطين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين
سبق

وصل اليوم إلى مكة المكرمة (1000) حاج وحاجة من دولة فلسطين، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الإقامة عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين قدموا لهم الورود وماء زمزم، والتمر والقهوة.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

من جهته عبّر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب، مبيّنين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبّة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله عز وجلّ أن يجعل عمله في موازين حسناته، وأن يديمه ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يمدّه بعونه ونصره وتأييده.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
05:16 PM

وصول 1000 حاج وحاجة من فلسطين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين

عبروا عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للملك سلمان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
602

وصل اليوم إلى مكة المكرمة (1000) حاج وحاجة من دولة فلسطين، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الإقامة عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين قدموا لهم الورود وماء زمزم، والتمر والقهوة.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

من جهته عبّر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب، مبيّنين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبّة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله عز وجلّ أن يجعل عمله في موازين حسناته، وأن يديمه ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يمدّه بعونه ونصره وتأييده.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,542
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,581
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,677

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة