النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد

لبناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب وتنمية قدراتهم

انطلقت، أمس الثلاثاء، بإدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مراكز الدعم التعليمي الصيفي «عن بُعد» عبر منصة «مدرستي»، وذلك في ابتدائية الفاروق بسراة عبيدة "للبنين" وابتدائية "البوطة" للبنات.

ووقف مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة للشؤون التعليمية، تركي الفالح، على مركز الدعم بابتدائية الفاروق، مؤكداً على أن الهدف من افتتاح هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم، واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة.

وحث "الفالح" الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وبذل المزيد من العطاء لتحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا "الفالح" أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وبناتهم والتواصل مع مراكز الدعم التعليمي فيما يواجه الطلبة من إشكاليات تقنية تُعيق سير العملية التعليمية لحلها وتقديم الدعم اللازم لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد
سبق

انطلقت، أمس الثلاثاء، بإدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مراكز الدعم التعليمي الصيفي «عن بُعد» عبر منصة «مدرستي»، وذلك في ابتدائية الفاروق بسراة عبيدة "للبنين" وابتدائية "البوطة" للبنات.

ووقف مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة للشؤون التعليمية، تركي الفالح، على مركز الدعم بابتدائية الفاروق، مؤكداً على أن الهدف من افتتاح هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم، واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة.

وحث "الفالح" الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وبذل المزيد من العطاء لتحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا "الفالح" أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وبناتهم والتواصل مع مراكز الدعم التعليمي فيما يواجه الطلبة من إشكاليات تقنية تُعيق سير العملية التعليمية لحلها وتقديم الدعم اللازم لها.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
03:12 PM

انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد

لبناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب وتنمية قدراتهم

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
214

انطلقت، أمس الثلاثاء، بإدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مراكز الدعم التعليمي الصيفي «عن بُعد» عبر منصة «مدرستي»، وذلك في ابتدائية الفاروق بسراة عبيدة "للبنين" وابتدائية "البوطة" للبنات.

ووقف مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة للشؤون التعليمية، تركي الفالح، على مركز الدعم بابتدائية الفاروق، مؤكداً على أن الهدف من افتتاح هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم، واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة.

وحث "الفالح" الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وبذل المزيد من العطاء لتحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا "الفالح" أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وبناتهم والتواصل مع مراكز الدعم التعليمي فيما يواجه الطلبة من إشكاليات تقنية تُعيق سير العملية التعليمية لحلها وتقديم الدعم اللازم لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,078

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة