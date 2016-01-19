هيئة تطوير محمية الإمام تركي تعيد مقومات الحياة الفطرية إلى شمال شرق المملكة

تحقيقاً لمبادرة السعودية الخضراء الطموحة والهادفة إلى تحسين جودة الحياة

أعادت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مقومات الحياة الطبيعية والفطرية إلى شمال شرق المملكة، وفقاً للرؤية السعودية 2030؛ وتحقيقاً لمبادرة السعودية الخضراء الطموحة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة. كما يعمل المراقبون فيها على أهم التقارير الأممية حيال البيئة، لا سيما في ظل الدعوة إلى تحويل نصف العالم إلى محمية طبيعية، وفقاً للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيئي، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المحميات الطبيعية، وهي إحدى الدراسات العالمية من جامعة بيرث.

وأُنشِئت المحمية بأمر ملكي ضمن المحميات الملكية؛ للحفاظ على التنوع الأحيائي وإعادة توطين بعض الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية. وتتميز المحمية بتنوع تضاريسها، حيث تحوي العديد من الأودية والشعاب والسهول، إضافة إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية ومناطق الحرات البازلتية التي تشكل تنوعًا تضاريسيًّا مميزًا يحوي أنواعًا عدة من النباتات والحيوانات الفطرية.

ومن أهم الأنواع الحيوانية الفطرية التي تميز المحمية وجود: الذئب العربي، والقط البري، وغرير العسل، وبعض أنواع الثعالب، والأرنب البري، إضافة إلى وجود أنواع مهمة من الزواحف كالضب والورل وبعض أنواع الثعابين، كما يوجد هناك أنواع مهمة من الطيور المستوطنة والمهاجرة. وتعد المحمية أحد أهم مسارات هجرة الطيور لعديد من الأنواع كالحبارى الآسيوية.

وتقع في شمال شرق المملكة ضمن النطاقات الإدارية لعدة مناطق، وهي: الجوف، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية. وتضم (محمية التيسية سابقاً).

وبالرغم من حداثة إنشاء الهيئة، عملت على جدول زمني للبدء بإنشاء هيكلة نوعية لتحقيق الأهداف بأقصى سرعة في سبيل تعزيز دور المجتمع المحلي في حماية البيئة ورفد برامجها ببرامج موسمية تمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها التي قامت عليها استراتيجية المحمية، وكان من أبرز مناشطها في شتاء هذا العام شتاء درب زبية إلى جانب تمكين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية في تعزيز التشجير وحماية الآثار بالشراكة.

وتتميز المحمية بوجود تنوع نباتي فريد يضم مجموعات من الأشجار، كالسمر والطلح والغضا والسدر البري والأرطى والعرفج والعاذر، وكذلك النباتات الشجرية، كالرمث والحرمل، إضافة إلى وجود غطاء نباتي حولي، كالأقحوان والخزامى والصفَّار وغيرها، كما يوجد بالمحمية مجموعة من النباتات ذات الاستخدامات الطبية والعطرية، كالشيح والقيصوم.

وتعدّ المحمية نقطة جذب للزوار في شمال شرق المملكة، خاصةً للمهتمين بالسياحة البيئية ومراقبة الطيور ومحبي التنزه والطبيعة.

ووفقاً لدراسة استطلاعية وجيزة لنباتات التيسية، فإن المحمية يوجد بها ثلاث مجموعات رئيسة من النبات. تطغى مجموعات العرفج على معظم أرجاء الموقع، خاصةً في الترب الرملية والضحلة، وفوق الطبقات السفلية الصخرية. ومن الأنواع النباتية الملازمة للحشائش السنوية الثيل، فضلاً عن الجنبات القزمة مثل العدار/ العذار والعلاق. كما يسود نبات الرمث في بعض الترب الأكثر تماسكاً وملوحة، في حين يعم الأرطى في الترب المتحركة الأكثر عمقاً، مصحوباً بنبات الغضا والعدار/ العاذر. وتظهر النباتات الحولية في المواسم الماطرة، فتُستهلَك بالرعي في الشتاء والربيع، ثم بالعلف في أشهر الصيف، ومنها: الكحيل، آذان الصخلة خنانة النعجة، قرن الأيل/ الودينة، لقمة النعجة، الرخام، الخزامى، الصفراء، التربة، السعدان، النوار، الشبيكة/ أم قرين، بصاط العرض، الحمصيص، التربة البيضاء.

وهناك عدة أنواع من الجنبات القزمة المعمرة في أرجاء المحمية، منها: النقد الشيح، القفعاء، العشب المعمر الحزا، موفرة العلف على مدار العام. كما تنمو في قاع الوديان الجنبات الخشبية، مثل: العوسج والسدر وأشجار الطلح، مع جنبات قزمة ونباتات عشبية، مثل: العرفج، والقتاد، والقصاب.

ويوجد في المحمية مجموعات ضئيلة من الثدييات، بما في ذلك: الثعلب الأحمر العربي، ثعلب الرمال، القط البري، الراتل، قنفذ الصحراء. ويوجد بها مجموعة من الزواحف، مثل: الضب بكثافة، خاصةً في الأجزاء الوسطى والشرقية من المحمية، بالإضافة إلى الورل.

وسُجِّل في التيسية وجود الحبارى الشرقية. وقد رصدت بعض الأنواع مثل: المرزة الباهتة، الحوام طويل الساق، الكروان العسلي، الوقواق الاعتيادي، البومة النسارية الصحراوية، البومة الصغيرة، السمامة الباهتة، الوروار الشرقي الصغير، القبرة سوداء الرأس، قبرة الصحراء، القبرة الهدهدية، القبرة المتوجة، السنونو، الذعرة الصفراء، البلبل أصفر العجز، أبو حناء الأحراش الأسود، الأباق الأسود أبيض القنة، الصر الرمادي الكبير الشرقي، والزمير الوردي.

وكان أكثر التقارير طموحاً حتى الآن بشأن حالة التنوع البيولوجي على هذا الكوكب، وهو تقرير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (IPBES)، قد حذر من أن حوالي مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهدد بالانقراض، والعديد منها في غضون عقود. ونشهد حاليًا تدهوراً في التنوع البيولوجي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، والدوافع الرئيسة هي التغيرات في استخدام الأرض والبحر، والاستغلال المباشر للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث والأنواع الغريبة الغازية.