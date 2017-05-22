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قناة SBC توقع عقدًا مع وليد الفراج لتقديم برنامج رياضي

وقعت إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان عقدًا مع الإعلامي وليد الفراج، ليقدم على إثره برنامجًا رياضيًا بحلة جديدة حصريًا على شاشة SBC بداية من الموسم الكروي المقبل.

من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان حرص الهيئة على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات لإرضاء مشاهدي قنوات الوطن، ورحب الشريان بانضمام الفراج إلى أسرة قناة SBC.

كما أشاد بالمسيرة الإعلامية الطويلة والنجاحات الكبيرة التي حققها في محطاته الإعلامية التي خاضها خلال مسيرته.

وأبدى الفراج عن سعادته بتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكدًا حرصه على الوجود في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهد السعودي من خلال تسخير كل الجهود من تغطيات وتقنيات وجلب أبرز المحللين والنقاد الرياضيين للظهور بالشكل الذي يرضي كل الشرائح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قناة SBC توقع عقدًا مع وليد الفراج لتقديم برنامج رياضي
سبق

وقعت إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان عقدًا مع الإعلامي وليد الفراج، ليقدم على إثره برنامجًا رياضيًا بحلة جديدة حصريًا على شاشة SBC بداية من الموسم الكروي المقبل.

من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان حرص الهيئة على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات لإرضاء مشاهدي قنوات الوطن، ورحب الشريان بانضمام الفراج إلى أسرة قناة SBC.

كما أشاد بالمسيرة الإعلامية الطويلة والنجاحات الكبيرة التي حققها في محطاته الإعلامية التي خاضها خلال مسيرته.

وأبدى الفراج عن سعادته بتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكدًا حرصه على الوجود في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهد السعودي من خلال تسخير كل الجهود من تغطيات وتقنيات وجلب أبرز المحللين والنقاد الرياضيين للظهور بالشكل الذي يرضي كل الشرائح.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
11:23 PM

قناة SBC توقع عقدًا مع وليد الفراج لتقديم برنامج رياضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,596

وقعت إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان عقدًا مع الإعلامي وليد الفراج، ليقدم على إثره برنامجًا رياضيًا بحلة جديدة حصريًا على شاشة SBC بداية من الموسم الكروي المقبل.

من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان حرص الهيئة على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات لإرضاء مشاهدي قنوات الوطن، ورحب الشريان بانضمام الفراج إلى أسرة قناة SBC.

كما أشاد بالمسيرة الإعلامية الطويلة والنجاحات الكبيرة التي حققها في محطاته الإعلامية التي خاضها خلال مسيرته.

وأبدى الفراج عن سعادته بتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكدًا حرصه على الوجود في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهد السعودي من خلال تسخير كل الجهود من تغطيات وتقنيات وجلب أبرز المحللين والنقاد الرياضيين للظهور بالشكل الذي يرضي كل الشرائح.

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