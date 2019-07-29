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مقاتلات التحالف تدمِّر غرفة عمليات للحوثيين في صعدة

استهدفت تجمعات الميليشيا في وادٍ بـ"كتاف"

دمَّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم (الاثنين) غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وذلك في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مقاتلات التحالف استهدفت غرفة عمليات للميليشيا في وادي حضوان الواقع في محيط مركز مديرية كتاف؛ ما أدى إلى تدميرها، ومقتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية.

وفي سياق متصل، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات للميليشيا الانقلابية في وادي الفحلوين بالمديرية ذاتها.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تدمِّر غرفة عمليات للحوثيين في صعدة
سبق

دمَّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم (الاثنين) غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وذلك في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مقاتلات التحالف استهدفت غرفة عمليات للميليشيا في وادي حضوان الواقع في محيط مركز مديرية كتاف؛ ما أدى إلى تدميرها، ومقتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية.

وفي سياق متصل، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات للميليشيا الانقلابية في وادي الفحلوين بالمديرية ذاتها.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
08:22 PM

مقاتلات التحالف تدمِّر غرفة عمليات للحوثيين في صعدة

استهدفت تجمعات الميليشيا في وادٍ بـ"كتاف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دمَّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم (الاثنين) غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وذلك في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مقاتلات التحالف استهدفت غرفة عمليات للميليشيا في وادي حضوان الواقع في محيط مركز مديرية كتاف؛ ما أدى إلى تدميرها، ومقتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية.

وفي سياق متصل، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات للميليشيا الانقلابية في وادي الفحلوين بالمديرية ذاتها.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

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