النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أول نبتة صينية على القمر.. إنجاز مات بعد يوم واحد

تجربة استهدفت إطالة مدة البعثات الفضائية مستقبلاً

أكدت بكين، اليوم الخميس، أن بذرة القطن التي أعلن علماء صينيون نجاحهم في إنباتها على القمر قد ماتت بعد يوم واحد من هذا الإعلان.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر باحثون صينيون، أن البذرة التي حملت إلى القمر على متن المسبار الصيني "تشانغ آه -4، أصبحت الأولى التي تنبت على القمر.

وستتحلل النبتة الميتة داخل العلبة التي زرعت فيها، وبالتالي فإن بقاياها لن تشكل أي ضرر بيئي محتمل على القمر.

ويراهن علماء الفلك، في الوقت الحالي، على نجاح تجربة الزراعة على القمر، أملاً في إطالة مدة البعثات الفضائية مستقبلاً.

وأجرى المسبار الصيني "تشانغ آه -4" أول تجربة لمحيط حيوي مصغر على سطح القمر بعد هبوطه على الجانب البعيد منه في أوائل يناير.

وحمل المسبار "تشانغ آه -4" بذور القطن واللفت والبطاطس والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط، وفقًا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين.



وتشمل مهام المسبار "تشانغ آه-4"، الذي هبط على القمر في 3 يناير، المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض، ومسح التضاريس والسطح، وكشف التركيب المعدني، وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة، من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030. وتعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أول نبتة صينية على القمر.. إنجاز مات بعد يوم واحد
سبق

أكدت بكين، اليوم الخميس، أن بذرة القطن التي أعلن علماء صينيون نجاحهم في إنباتها على القمر قد ماتت بعد يوم واحد من هذا الإعلان.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر باحثون صينيون، أن البذرة التي حملت إلى القمر على متن المسبار الصيني "تشانغ آه -4، أصبحت الأولى التي تنبت على القمر.

وستتحلل النبتة الميتة داخل العلبة التي زرعت فيها، وبالتالي فإن بقاياها لن تشكل أي ضرر بيئي محتمل على القمر.

ويراهن علماء الفلك، في الوقت الحالي، على نجاح تجربة الزراعة على القمر، أملاً في إطالة مدة البعثات الفضائية مستقبلاً.

وأجرى المسبار الصيني "تشانغ آه -4" أول تجربة لمحيط حيوي مصغر على سطح القمر بعد هبوطه على الجانب البعيد منه في أوائل يناير.

وحمل المسبار "تشانغ آه -4" بذور القطن واللفت والبطاطس والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط، وفقًا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين.



وتشمل مهام المسبار "تشانغ آه-4"، الذي هبط على القمر في 3 يناير، المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض، ومسح التضاريس والسطح، وكشف التركيب المعدني، وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة، من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030. وتعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
03:56 PM

أول نبتة صينية على القمر.. إنجاز مات بعد يوم واحد

تجربة استهدفت إطالة مدة البعثات الفضائية مستقبلاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
20,209

أكدت بكين، اليوم الخميس، أن بذرة القطن التي أعلن علماء صينيون نجاحهم في إنباتها على القمر قد ماتت بعد يوم واحد من هذا الإعلان.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر باحثون صينيون، أن البذرة التي حملت إلى القمر على متن المسبار الصيني "تشانغ آه -4، أصبحت الأولى التي تنبت على القمر.

وستتحلل النبتة الميتة داخل العلبة التي زرعت فيها، وبالتالي فإن بقاياها لن تشكل أي ضرر بيئي محتمل على القمر.

ويراهن علماء الفلك، في الوقت الحالي، على نجاح تجربة الزراعة على القمر، أملاً في إطالة مدة البعثات الفضائية مستقبلاً.

وأجرى المسبار الصيني "تشانغ آه -4" أول تجربة لمحيط حيوي مصغر على سطح القمر بعد هبوطه على الجانب البعيد منه في أوائل يناير.

وحمل المسبار "تشانغ آه -4" بذور القطن واللفت والبطاطس والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط، وفقًا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين.



وتشمل مهام المسبار "تشانغ آه-4"، الذي هبط على القمر في 3 يناير، المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض، ومسح التضاريس والسطح، وكشف التركيب المعدني، وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة، من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030. وتعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة