وزير الداخلية يصل جمهورية موريشيوس في زيارة رسمية

كان في استقباله رئيس الحزب الحاكم وعدد من كبار المسؤولين

وصل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم إلى جمهورية موريشيوس في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار موريشيوس الدولي، رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس شوكت سودهن، ووزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية سيتاناه لوتشميناريدو، ووزير الاتصالات والتقنية يوقادا سمندين، ووزير الإسكان بورماندو جوقرو، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية موريشيوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جنوب إفريقيا السفير غير المقيم في جمهورية موريشيوس غرم بن سعيد الملحان.



ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كلاً من: الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد بن عقيل الخطيب، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

