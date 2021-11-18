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"الأرصاد" تنبه الشرقية: أمطار غزيرة وتساقط برد ورياح مثيرة للأتربة

تشمل الحالة عدة محافظات بالمنطقة.. وتستمر حتى الثالثة من فجر الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط برد وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والخبر والخفجي والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وبقيق وقرية العليا، وتبدأ الحالة الساعة الـ 16.20 من مساء الاثنين وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء.

الشرقية هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمطار أتربة شبه انعدم للرؤية الأفقية تساقط برد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه الشرقية: أمطار غزيرة وتساقط برد ورياح مثيرة للأتربة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط برد وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والخبر والخفجي والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وبقيق وقرية العليا، وتبدأ الحالة الساعة الـ 16.20 من مساء الاثنين وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:22 PM

"الأرصاد" تنبه الشرقية: أمطار غزيرة وتساقط برد ورياح مثيرة للأتربة

تشمل الحالة عدة محافظات بالمنطقة.. وتستمر حتى الثالثة من فجر الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,926

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط برد وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والخبر والخفجي والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وبقيق وقرية العليا، وتبدأ الحالة الساعة الـ 16.20 من مساء الاثنين وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء.

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