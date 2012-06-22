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نجران.. إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال جولة رقابية ميدانية مكثفة للأمانة شملت الأسواق والمراكز

أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس، 18 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية مكثّفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمولات والمطاعم، والمقاهي ومنافذ البيع.

وأكّد أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي، أن هذه الحملات تأتي حرصاً على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المنشآت التجارية التي لا تلتزم بالتعليمات، مشدداً على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظاً على صحة الجميع.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحّد 940.

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نجران.. إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس، 18 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية مكثّفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمولات والمطاعم، والمقاهي ومنافذ البيع.

وأكّد أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي، أن هذه الحملات تأتي حرصاً على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المنشآت التجارية التي لا تلتزم بالتعليمات، مشدداً على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظاً على صحة الجميع.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحّد 940.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
09:38 AM

نجران.. إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال جولة رقابية ميدانية مكثفة للأمانة شملت الأسواق والمراكز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس، 18 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية مكثّفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمولات والمطاعم، والمقاهي ومنافذ البيع.

وأكّد أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي، أن هذه الحملات تأتي حرصاً على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المنشآت التجارية التي لا تلتزم بالتعليمات، مشدداً على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظاً على صحة الجميع.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحّد 940.

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