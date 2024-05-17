489 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في إندونيسيا إلى 17.514

عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 1.148

سجلت إندونيسيا 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، ليصل العدد الإجمالي إلى 17514 إصابة.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو في مؤتمر صحفي على الإنترنت، أن 59 شخصاً جديدًا توفوا بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 1148، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "يوريانتو" إلى أن بلاده أجرت نحو 140473 فحصًا لرصد الفيروس.