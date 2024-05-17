489 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في إندونيسيا إلى 17.514
عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 1.148
سجلت إندونيسيا 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، ليصل العدد الإجمالي إلى 17514 إصابة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو في مؤتمر صحفي على الإنترنت، أن 59 شخصاً جديدًا توفوا بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 1148، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار "يوريانتو" إلى أن بلاده أجرت نحو 140473 فحصًا لرصد الفيروس.
إندونيسيا
فيروس كورونا الجديد
489 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في إندونيسيا إلى 17.514
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-17
سجلت إندونيسيا 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، ليصل العدد الإجمالي إلى 17514 إصابة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو في مؤتمر صحفي على الإنترنت، أن 59 شخصاً جديدًا توفوا بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 1148، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار "يوريانتو" إلى أن بلاده أجرت نحو 140473 فحصًا لرصد الفيروس.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:03 PM
489 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في إندونيسيا إلى 17.514
عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 1.148
سجلت إندونيسيا 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، ليصل العدد الإجمالي إلى 17514 إصابة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو في مؤتمر صحفي على الإنترنت، أن 59 شخصاً جديدًا توفوا بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 1148، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار "يوريانتو" إلى أن بلاده أجرت نحو 140473 فحصًا لرصد الفيروس.