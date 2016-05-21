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"القمر المتحدة" تؤيد وتدعم عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة

تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم

أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.
وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية .

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"القمر المتحدة" تؤيد وتدعم عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة
سبق

أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.
وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية .

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
02:44 PM

"القمر المتحدة" تؤيد وتدعم عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة

تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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2,667

أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.
وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية .

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