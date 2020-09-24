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"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة: هذا ما نأمل في تحقيقه

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن موسكو تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى دول أخرى.

وصرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "من ناحية الاهتمام الدولي، تلقينا طلبات لتصدير أكثر من مليار و200 مليون جرعة من اللقاح".

وأعرب "دميترييف" عن أمله في أن تصل روسيا حتى أواخر ديسمبر إلى مستوى إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" شهريا، ما سيتيح تطعيم جميع الراغبين في ذلك داخل البلاد في غضون ستة-تسعة أشهر.

ووفق "روسيا اليوم" قال: "دون أدنى شك، ستصبح روسيا أول دولة في العالم ستضمن بنجاح حملة تطعيم كافة مواطنيها من فيروس كورونا".

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن موسكو تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى دول أخرى.

وصرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "من ناحية الاهتمام الدولي، تلقينا طلبات لتصدير أكثر من مليار و200 مليون جرعة من اللقاح".

وأعرب "دميترييف" عن أمله في أن تصل روسيا حتى أواخر ديسمبر إلى مستوى إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" شهريا، ما سيتيح تطعيم جميع الراغبين في ذلك داخل البلاد في غضون ستة-تسعة أشهر.

ووفق "روسيا اليوم" قال: "دون أدنى شك، ستصبح روسيا أول دولة في العالم ستضمن بنجاح حملة تطعيم كافة مواطنيها من فيروس كورونا".

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
01:16 PM

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة: هذا ما نأمل في تحقيقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن موسكو تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى دول أخرى.

وصرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "من ناحية الاهتمام الدولي، تلقينا طلبات لتصدير أكثر من مليار و200 مليون جرعة من اللقاح".

وأعرب "دميترييف" عن أمله في أن تصل روسيا حتى أواخر ديسمبر إلى مستوى إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" شهريا، ما سيتيح تطعيم جميع الراغبين في ذلك داخل البلاد في غضون ستة-تسعة أشهر.

ووفق "روسيا اليوم" قال: "دون أدنى شك، ستصبح روسيا أول دولة في العالم ستضمن بنجاح حملة تطعيم كافة مواطنيها من فيروس كورونا".

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