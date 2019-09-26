النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:24 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
135

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,934
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,739
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,265

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة