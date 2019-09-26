تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-26
تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:24 AM
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.