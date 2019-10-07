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الإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدَيْن

بعد ضمانات من الحكومة اللبنانية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة رفع حظر السفر الذي فُرض في عام 2016 نتيجة لظروف أمنية وسياسية، وسمحت بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، صرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول بأن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ، وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، تعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية.

الإمارات لبنان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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الإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدَيْن
سبق

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة رفع حظر السفر الذي فُرض في عام 2016 نتيجة لظروف أمنية وسياسية، وسمحت بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، صرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول بأن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ، وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، تعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:38 PM

الإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدَيْن

بعد ضمانات من الحكومة اللبنانية

A A A
خالد خليل - الرياض
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245

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة رفع حظر السفر الذي فُرض في عام 2016 نتيجة لظروف أمنية وسياسية، وسمحت بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، صرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول بأن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ، وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، تعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية.

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