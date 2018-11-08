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"التجارة" تغلق محطات وقود تخلط المنتجات بالماء بينبع

بعد شكاوى من المواطنين وسحب العينات لإكمال الإجراءات

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة ينبع بحضور دوريات الأمن بالمحافظة مضخات محطة وقود بنزين داخل المحافظة بعد تلقيهم عدة شكاوى من المواطنين يفيدون وجود خلط للماء مع الوقود.

وبحسب المعلومات أنه بعد عدة بلاغات تلقاها فرع وزارة التجارة باشرت الوزارة ووقفت على المحطة وتم سحب عينات من البنزين، ومن خلال الفحص تبين وجود خلط للماء مع الوقود.

كما تم إغلاق المضخات من قبل وزارة التجارة، وذلك لمخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري وتم سحب العينات لإكمال الإجراءات النظامية بحق المحطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تغلق محطات وقود تخلط المنتجات بالماء بينبع
سبق

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة ينبع بحضور دوريات الأمن بالمحافظة مضخات محطة وقود بنزين داخل المحافظة بعد تلقيهم عدة شكاوى من المواطنين يفيدون وجود خلط للماء مع الوقود.

وبحسب المعلومات أنه بعد عدة بلاغات تلقاها فرع وزارة التجارة باشرت الوزارة ووقفت على المحطة وتم سحب عينات من البنزين، ومن خلال الفحص تبين وجود خلط للماء مع الوقود.

كما تم إغلاق المضخات من قبل وزارة التجارة، وذلك لمخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري وتم سحب العينات لإكمال الإجراءات النظامية بحق المحطة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
04:08 PM

"التجارة" تغلق محطات وقود تخلط المنتجات بالماء بينبع

بعد شكاوى من المواطنين وسحب العينات لإكمال الإجراءات

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
10
2,865

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة ينبع بحضور دوريات الأمن بالمحافظة مضخات محطة وقود بنزين داخل المحافظة بعد تلقيهم عدة شكاوى من المواطنين يفيدون وجود خلط للماء مع الوقود.

وبحسب المعلومات أنه بعد عدة بلاغات تلقاها فرع وزارة التجارة باشرت الوزارة ووقفت على المحطة وتم سحب عينات من البنزين، ومن خلال الفحص تبين وجود خلط للماء مع الوقود.

كما تم إغلاق المضخات من قبل وزارة التجارة، وذلك لمخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري وتم سحب العينات لإكمال الإجراءات النظامية بحق المحطة.

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