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وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات

دعمًا لقطاع الأعمال وتعزيزًا لسرعة إنجاز الخدمات العدلية المتعلقة بالمنشآت

عززت وزارة العدل، خدمة "حساب المنشآت"، التي تم إطلاقها مؤخرًا، دعمًا لقطاع الأعمال؛ بإضافة خدمات العقارات إلى جانب الخدمات السابقة المتعلقة بالقضاء والتنفيذ؛ وذلك عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتمكين جميع المنشآت من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدلية والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة وخصوصًا القطاع الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح لمدير حساب المنشأة، الاطلاعَ على الصكوك العقارية المسجلة برقم السجل التجاري، إضافة إلى القضايا وطلبات التنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة "ناجز"، يتم عن طريق ممثل رئيسي ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة "ناجز" عبر النفاذ الوطني الموحد؛ حيث يتم من خلاله إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها، إلى جانب معرفة الصكوك العقارية الخاصة بالمنشأة.

وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آليًّا بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى (شركة تضامنية، شركة مساهمة، شركة توصية بسيطة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، والمؤسسات التجارية وغيرها)، باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًّا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وبيّنت وزارة العدل أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم الإشعار بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة.

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وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات
سبق

عززت وزارة العدل، خدمة "حساب المنشآت"، التي تم إطلاقها مؤخرًا، دعمًا لقطاع الأعمال؛ بإضافة خدمات العقارات إلى جانب الخدمات السابقة المتعلقة بالقضاء والتنفيذ؛ وذلك عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتمكين جميع المنشآت من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدلية والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة وخصوصًا القطاع الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح لمدير حساب المنشأة، الاطلاعَ على الصكوك العقارية المسجلة برقم السجل التجاري، إضافة إلى القضايا وطلبات التنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة "ناجز"، يتم عن طريق ممثل رئيسي ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة "ناجز" عبر النفاذ الوطني الموحد؛ حيث يتم من خلاله إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها، إلى جانب معرفة الصكوك العقارية الخاصة بالمنشأة.

وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آليًّا بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى (شركة تضامنية، شركة مساهمة، شركة توصية بسيطة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، والمؤسسات التجارية وغيرها)، باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًّا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وبيّنت وزارة العدل أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم الإشعار بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
12:55 PM

وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات

دعمًا لقطاع الأعمال وتعزيزًا لسرعة إنجاز الخدمات العدلية المتعلقة بالمنشآت

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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عززت وزارة العدل، خدمة "حساب المنشآت"، التي تم إطلاقها مؤخرًا، دعمًا لقطاع الأعمال؛ بإضافة خدمات العقارات إلى جانب الخدمات السابقة المتعلقة بالقضاء والتنفيذ؛ وذلك عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتمكين جميع المنشآت من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدلية والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة وخصوصًا القطاع الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح لمدير حساب المنشأة، الاطلاعَ على الصكوك العقارية المسجلة برقم السجل التجاري، إضافة إلى القضايا وطلبات التنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة "ناجز"، يتم عن طريق ممثل رئيسي ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة "ناجز" عبر النفاذ الوطني الموحد؛ حيث يتم من خلاله إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها، إلى جانب معرفة الصكوك العقارية الخاصة بالمنشأة.

وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آليًّا بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى (شركة تضامنية، شركة مساهمة، شركة توصية بسيطة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، والمؤسسات التجارية وغيرها)، باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًّا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وبيّنت وزارة العدل أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم الإشعار بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة.

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