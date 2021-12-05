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مصرع خمسة أفراد من أسرة هندية في حادث سير بمحافظة بيشة

لَقِيَ خمسة أفراد من أسرة هندية مصرعهم، في حادث سير في محافظة بيشة في المملكة، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة؛ وفقًا لتقارير هندية.

وأشارت التقارير، إلى أن عمل رب الأسرة انتقل من مدينة الجبيل إلى جيزان، وتعرضت سيارتهم لحادث سير في بيشة؛ مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الأسرة الخمسة.

وتم التعرف على المتوفين وهم: محمد جابر (48 عامًا)، وزوجته شبنة (36 عامًا)، وأبناؤهم ليبة، وساحة، ولطفي (7- 5- 3 أعوام).

وباشرت الجهات الأمنية الحادث على الفور، وتم نقل جميع المتوفين إلى أقرب مستشفى؛ في حين بدأت السفارة الهندية في اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمان المتوفين إلى ولاية كيرالا بالهند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع خمسة أفراد من أسرة هندية في حادث سير بمحافظة بيشة
سبق

لَقِيَ خمسة أفراد من أسرة هندية مصرعهم، في حادث سير في محافظة بيشة في المملكة، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة؛ وفقًا لتقارير هندية.

وأشارت التقارير، إلى أن عمل رب الأسرة انتقل من مدينة الجبيل إلى جيزان، وتعرضت سيارتهم لحادث سير في بيشة؛ مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الأسرة الخمسة.

وتم التعرف على المتوفين وهم: محمد جابر (48 عامًا)، وزوجته شبنة (36 عامًا)، وأبناؤهم ليبة، وساحة، ولطفي (7- 5- 3 أعوام).

وباشرت الجهات الأمنية الحادث على الفور، وتم نقل جميع المتوفين إلى أقرب مستشفى؛ في حين بدأت السفارة الهندية في اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمان المتوفين إلى ولاية كيرالا بالهند.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:28 AM

مصرع خمسة أفراد من أسرة هندية في حادث سير بمحافظة بيشة

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خالد علي - الرياض
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لَقِيَ خمسة أفراد من أسرة هندية مصرعهم، في حادث سير في محافظة بيشة في المملكة، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة؛ وفقًا لتقارير هندية.

وأشارت التقارير، إلى أن عمل رب الأسرة انتقل من مدينة الجبيل إلى جيزان، وتعرضت سيارتهم لحادث سير في بيشة؛ مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الأسرة الخمسة.

وتم التعرف على المتوفين وهم: محمد جابر (48 عامًا)، وزوجته شبنة (36 عامًا)، وأبناؤهم ليبة، وساحة، ولطفي (7- 5- 3 أعوام).

وباشرت الجهات الأمنية الحادث على الفور، وتم نقل جميع المتوفين إلى أقرب مستشفى؛ في حين بدأت السفارة الهندية في اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمان المتوفين إلى ولاية كيرالا بالهند.

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