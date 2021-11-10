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"الحميدان" يبحث فرص تطبيق المسارات للمرحلة الثانوية بـ"تعليم ينبع"

زار عددًا من مدارس تعليم بالمحافظة البنين للتباحث مع القيادات

ناقش مستشار وزير التعليم والمشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان ما تم إنجازه في نظام المسارات للمرحلة الثانوية وما تحقق من نتائج إيجابية مع عدد من القيادات الإشرافية بتعليم المحافظة جاء ذلك بعد أن تم استقباله من مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي.

واستعرض في لقاء خاص استهدف مديري ومديرات المدارس تناول التعريف بالممارسات والخطط الدراسية للمرحلة الثانوية ورفع مستوى الوعي لمستحدثات النظام والإجابة على استفسارات الميدان.

وزار "الحميدان" عددًا من مدارس تعليم البنين شملت ثانوية الوليد بن عبدالملك وثانوية معاوية بن أبي سفيان، وتضمّنت الزيارة التفقدية التباحث مع القيادات والمعلمين والطلاب حول فرص ومستقبل تطبيق المسارات وتعزيز ثقافة المسارات في المدارس، فيما زار الفريق المرافق الثانوية الخامسة والثانوية الحادية عشر للبنات.

وكانت "تعليم ينبع" قامت بتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل للمعنيين من قيادات تعليمية وهيئة تدريسية وطلبة المرحلة الثانوية، وعقدت اللقاءات التعريفية للمجتمع التعليمي؛ لنشر ثقافة نظام المسارات التخصصية والخطط الدراسية للمرحلة الثانوية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتقديم تعليم ثانوي قيمي يحقق الجودة الشاملة والمنافسة العالمية والتهيئة للحياة وسوق العمل وفق مهارات المستقبل من خلال معلم كفء، وقيادة مؤثرة، ومنهج متطور، وبيئة جاذبة.

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"الحميدان" يبحث فرص تطبيق المسارات للمرحلة الثانوية بـ"تعليم ينبع"
سبق

ناقش مستشار وزير التعليم والمشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان ما تم إنجازه في نظام المسارات للمرحلة الثانوية وما تحقق من نتائج إيجابية مع عدد من القيادات الإشرافية بتعليم المحافظة جاء ذلك بعد أن تم استقباله من مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي.

واستعرض في لقاء خاص استهدف مديري ومديرات المدارس تناول التعريف بالممارسات والخطط الدراسية للمرحلة الثانوية ورفع مستوى الوعي لمستحدثات النظام والإجابة على استفسارات الميدان.

وزار "الحميدان" عددًا من مدارس تعليم البنين شملت ثانوية الوليد بن عبدالملك وثانوية معاوية بن أبي سفيان، وتضمّنت الزيارة التفقدية التباحث مع القيادات والمعلمين والطلاب حول فرص ومستقبل تطبيق المسارات وتعزيز ثقافة المسارات في المدارس، فيما زار الفريق المرافق الثانوية الخامسة والثانوية الحادية عشر للبنات.

وكانت "تعليم ينبع" قامت بتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل للمعنيين من قيادات تعليمية وهيئة تدريسية وطلبة المرحلة الثانوية، وعقدت اللقاءات التعريفية للمجتمع التعليمي؛ لنشر ثقافة نظام المسارات التخصصية والخطط الدراسية للمرحلة الثانوية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتقديم تعليم ثانوي قيمي يحقق الجودة الشاملة والمنافسة العالمية والتهيئة للحياة وسوق العمل وفق مهارات المستقبل من خلال معلم كفء، وقيادة مؤثرة، ومنهج متطور، وبيئة جاذبة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
07:36 PM

"الحميدان" يبحث فرص تطبيق المسارات للمرحلة الثانوية بـ"تعليم ينبع"

زار عددًا من مدارس تعليم بالمحافظة البنين للتباحث مع القيادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ناقش مستشار وزير التعليم والمشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان ما تم إنجازه في نظام المسارات للمرحلة الثانوية وما تحقق من نتائج إيجابية مع عدد من القيادات الإشرافية بتعليم المحافظة جاء ذلك بعد أن تم استقباله من مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي.

واستعرض في لقاء خاص استهدف مديري ومديرات المدارس تناول التعريف بالممارسات والخطط الدراسية للمرحلة الثانوية ورفع مستوى الوعي لمستحدثات النظام والإجابة على استفسارات الميدان.

وزار "الحميدان" عددًا من مدارس تعليم البنين شملت ثانوية الوليد بن عبدالملك وثانوية معاوية بن أبي سفيان، وتضمّنت الزيارة التفقدية التباحث مع القيادات والمعلمين والطلاب حول فرص ومستقبل تطبيق المسارات وتعزيز ثقافة المسارات في المدارس، فيما زار الفريق المرافق الثانوية الخامسة والثانوية الحادية عشر للبنات.

وكانت "تعليم ينبع" قامت بتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل للمعنيين من قيادات تعليمية وهيئة تدريسية وطلبة المرحلة الثانوية، وعقدت اللقاءات التعريفية للمجتمع التعليمي؛ لنشر ثقافة نظام المسارات التخصصية والخطط الدراسية للمرحلة الثانوية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتقديم تعليم ثانوي قيمي يحقق الجودة الشاملة والمنافسة العالمية والتهيئة للحياة وسوق العمل وفق مهارات المستقبل من خلال معلم كفء، وقيادة مؤثرة، ومنهج متطور، وبيئة جاذبة.

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