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فيديو.. لقطات جوية توثّق آثار الدمار بعد يوم من انفجار بيروت

واجهات المباني تهشمت وانهارت شرفاتها على وقع حريق العنبر 12

أظهرت لقطات جوية تم تسجيلها، اليوم الأربعاء، آثار الدمار الهائل الناجم عن انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد هزّ انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 100، فيما أسفر الحادث عن أكثر من 4 آلاف جريح.

وأمس قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "حريقاً كبيراً اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأضاف عون، أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

بيروت انفجار مرفأ بيروت

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فيديو.. لقطات جوية توثّق آثار الدمار بعد يوم من انفجار بيروت
سبق

أظهرت لقطات جوية تم تسجيلها، اليوم الأربعاء، آثار الدمار الهائل الناجم عن انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد هزّ انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 100، فيما أسفر الحادث عن أكثر من 4 آلاف جريح.

وأمس قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "حريقاً كبيراً اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأضاف عون، أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
12:19 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:08 PM

فيديو.. لقطات جوية توثّق آثار الدمار بعد يوم من انفجار بيروت

واجهات المباني تهشمت وانهارت شرفاتها على وقع حريق العنبر 12

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,044

أظهرت لقطات جوية تم تسجيلها، اليوم الأربعاء، آثار الدمار الهائل الناجم عن انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد هزّ انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 100، فيما أسفر الحادث عن أكثر من 4 آلاف جريح.

وأمس قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "حريقاً كبيراً اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأضاف عون، أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

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