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وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا

بعد صراع مع المرض..نعاه ولده: إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء

توفي قبل قليل بعد صراع طويل مع المرض الفنان المصري الكبير محمود ياسين، عن عمر يناهز ٧٩ عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة، ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلًا: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».

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وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا
سبق

توفي قبل قليل بعد صراع طويل مع المرض الفنان المصري الكبير محمود ياسين، عن عمر يناهز ٧٩ عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة، ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلًا: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:55 AM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
10:26 AM

وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا

بعد صراع مع المرض..نعاه ولده: إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,136

توفي قبل قليل بعد صراع طويل مع المرض الفنان المصري الكبير محمود ياسين، عن عمر يناهز ٧٩ عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة، ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلًا: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».

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